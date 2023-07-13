https://ria.ru/20230713/domodedovo-1883950272.html

Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала

Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала - РИА Новости, 13.07.2023

Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала

Московский аэропорт Домодедово с четверга перевел все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала, сообщается в телеграм-канале воздушной... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:09

2023-07-13T13:09

2023-07-13T13:09

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово с четверга перевел все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани. Аэропорт 6 июля открыл новый сегмент пассажирского терминала – Т2. Это позволило "Домодедово" стать крупнейшим в Восточной Европе единым терминалом под одной крышей. Обслуживание рейсов в новом сегменте началось 11 июля. "С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)", – говорится в сообщении аэропорта в четверг. Вылетающим пассажирам, прибывающим в аэропорт, предлагается воспользоваться нулевой входной группой (0) и подъездными отметками А5-А7, В5-В7. Для встречающих на автомобиле предназначен нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4.

https://ria.ru/20230711/domodedovo-1883547396.html

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новости - туризм, домодедово (аэропорт), коммерческая недвижимость, туризм