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Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
13:09 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/domodedovo-1883950272.html
Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала
Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала - РИА Новости, 13.07.2023
Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала
Московский аэропорт Домодедово с четверга перевел все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала, сообщается в телеграм-канале воздушной... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:09
2023-07-13T13:09
туризм
новости - туризм
домодедово (аэропорт)
коммерческая недвижимость
туризм
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово с четверга перевел все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани. Аэропорт 6 июля открыл новый сегмент пассажирского терминала – Т2. Это позволило "Домодедово" стать крупнейшим в Восточной Европе единым терминалом под одной крышей. Обслуживание рейсов в новом сегменте началось 11 июля. "С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)", – говорится в сообщении аэропорта в четверг. Вылетающим пассажирам, прибывающим в аэропорт, предлагается воспользоваться нулевой входной группой (0) и подъездными отметками А5-А7, В5-В7. Для встречающих на автомобиле предназначен нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4.
https://ria.ru/20230711/domodedovo-1883547396.html
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новости - туризм, домодедово (аэропорт), коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), Коммерческая недвижимость, Туризм
Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала

Аэропорт Домодедово начал обслуживать все международные рейсы в новом сегменте терминала

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗона ожидания нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
Зона ожидания нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово с четверга перевел все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.
Аэропорт 6 июля открыл новый сегмент пассажирского терминала – Т2. Это позволило "Домодедово" стать крупнейшим в Восточной Европе единым терминалом под одной крышей. Обслуживание рейсов в новом сегменте началось 11 июля.
"С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)", – говорится в сообщении аэропорта в четверг.
Вылетающим пассажирам, прибывающим в аэропорт, предлагается воспользоваться нулевой входной группой (0) и подъездными отметками А5-А7, В5-В7. Для встречающих на автомобиле предназначен нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4.
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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