https://ria.ru/20230713/dollar-1884002732.html

Рубль в четверг заметно укрепился

Рубль в четверг заметно укрепился - РИА Новости, 13.07.2023

Рубль в четверг заметно укрепился

Российская валюта в четверг растет более чем на 1% к доллару и юаню и примерно на 0,45% к евро: доллар торгуется ниже 90 рублей, евро – в районе 100,4 рубля,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

2023-07-13T15:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

втб

велес капитал

urals

brent

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Елена Лыкова. Российская валюта в четверг растет более чем на 1% к доллару и юаню и примерно на 0,45% к евро: доллар торгуется ниже 90 рублей, евро – в районе 100,4 рубля, юань немного выше 12,5 рубля, на фоне дорожающей нефти и дешевеющей на глобальном рынке американской валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск снижается на 1,1 рубля, до 89,77 рубля, юаня - на 18 копеек, до 12,52 рубля, евро – на 57 копеек, до 100,36 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,06% - до 80,16 доллара за баррель. Рубль заметно растет "За последнюю неделю пара доллар - рубль вернулась к отметке 90 рублей от ранее поставленного максимума. Откат пары доллар - рубль от максимумов вызван резким ослаблением доллара на международном рынке, произошедшим за последнюю неделю: пара евро - доллар, например, выросла от 1,0850 до 1,1150", - комментирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Кроме того, рубль поддерживает рост цен на нефть – с 75 долларов за баррель до 80 долларов за баррель по Brent за последнюю неделю, считает он. Также свою роль в укреплении рубля могло сыграть начало конвертации экспортерами валюты в рубли под дивидендные выплаты в июле (к выплате ожидается 500 миллиардов рублей), добавляет эксперт. Валютные пары вновь движутся в сторону поддержек 89,5 рубля, 99 рублей и 12,4 рубля соответственно, которые отделяют их от ускорения нисходящей коррекции, указывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам торгов превысил 133,416 миллиарда рублей, долларами – почти 73 миллиарда рублей, евро – более 31 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. Прогнозы "В более долгосрочной перспективе поддержать курс рубля может улучшение профицита внешней торговли, то есть рост цен на нефть. Мы полагаем, что цены на нефть Brent будут постепенно расти и достигнут 95 долларов за баррель к концу года", - отмечает Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Восходящей динамике рубля может способствовать постепенное улучшение ситуации с платежным балансом России. Переводы в зарубежные страны в мае снизились впервые с марта прошлого года. Это способно ослабить спрос на иностранную валюту на биржевом рынке", - считает Дмитрий Бабин из "БКС Мин инвестиций". "Предложение иностранной валюты в это же время может увеличиваться благодаря планомерному сокращению дисконта нефти Urals к Brent. Правда, котировки российской нефти уже приблизились к санкционному потолку, выше которого будет расти проблематично. К тому же страна сохраняет добровольное сокращение добычи нефти, а цены на газ в ЕС продолжают быстро снижаться", - полагает он.

https://ria.ru/20230704/dollar-1882129869.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, московская биржа, втб, велес капитал, urals, brent