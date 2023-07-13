https://ria.ru/20230713/dollar-1883845402.html

Доллару по-прежнему нет альтернативы

Доллару по-прежнему нет альтернативы - РИА Новости, 13.07.2023

Доллару по-прежнему нет альтернативы

Заявления Индии о том, что она не поддерживает идею единой валюты БРИКС, — щекочущий нервы, но мелкий факт, за которым стоят две громадные реальности. Первая из РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:02

аналитика

индия

китай

бразилия

брикс

государственный департамент сша

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Заявления Индии о том, что она не поддерживает идею единой валюты БРИКС, — щекочущий нервы, но мелкий факт, за которым стоят две громадные реальности. Первая из них — это о том, во что может превратиться БРИКС — ставший ныне остромодным переговорный механизм Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. И вторая реальность — во что хочет и может превратиться Индия. Заметим, что тут одно переплетается с другим и вместе получается картина завтрашнего мира со множеством знаков вопроса. Итак, индийские СМИ передали заявление министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара, который объявил, что у страны нет планов в отношении единой валюты БРИКС. Индия сосредоточена на укреплении своей национальной валюты, рупии, и это будет главным приоритетом индийского правительства. Более того, он сказал, что объединение пяти государств на саммите в августе не планирует обсуждать "идеи о валюте БРИКС".Многое здесь можно списать на особенности индийских СМИ и на то, как и кого они цитируют, но давайте не будем забывать, что и раньше среди "Пятерки" были разные степени энтузиазма в отношении "валюты БРИКС" — не путать с расчетами в национальных валютах. Бразилия была за больше других, Китай чуть меньше, и так далее. Одно дело — разговор о "параллельных деньгах" как таковых, обеспеченных золотом или нет, другое — введение расчетной единицы для желающих в их внешнеторговых сделках. Все эти варианты в БРИКС (и не только там) не просто обсуждаются, а обкатываются на практике, итоги оцениваются, так будет и дальше.БРИКС с самого начала был способом общения очень разных стран, находящихся в разных регионах и даже соперничающих друг с другом. А сейчас мы наблюдаем настоящий поток желающих туда вступить — и не в последнюю очередь как раз из-за стараний БРИКС создать свою финансовую систему, не зависящую от западной. Но если членов будет еще больше, то больше будет и расхождений (например, между Аргентиной и Бразилией).Один вариант выхода — создать "клуб пяти основоположников" с правом вето и чем-то подобным. Но это не слишком демократично и никому не понравится. А вот второму варианту действий можно поучиться у почти забытого ныне механизма АТЭС, хотя он существует и пытается развивать множество своих программ по интеграции тихоокеанских экономик, несмотря на лютую вражду двух основных из них — США и КНР. Постоянно на тех или иных встречах рождаются идеи о все новых программах. Но в них не обязана участвовать каждая из 21 экономики АТЭС, там все добровольно, сомневающиеся могут присоединиться потом. Хороший прецедент.А вот почему и зачем Индия придерживается особой позиции не только в БРИКС, но и вообще в мировой политике — это интересно. Повторим очевидное: национальная цель этой державы: не попасть в зависимость ни от кого, но особенно от Китая. Валюта БРИКС, где рупия может рассчитывать максимум на четверть "веса", — тот самый случай, даже рефлекс. Общая идея индийского политического класса, что Индия сегодня намного слабее Китая в военном и экономическом отношении, поэтому не должна участвовать ни в чем, если речь о подчиненном Китаю положении. Использовать для таких целей можно что угодно, да хоть возможности сильно ослабевших США. Дайте нам два-три десятилетия реальной независимости, и в мире будет нас таких двое, мы и Пекин. Запад? Ну тоже будет…Но это в целом. А конкретно — получается по-разному. Свежий пример: когда индийцы порадовались открытию на своей территории предприятия по изготовлению полупроводников с инвестициями почти в 20 миллиардов долларов от Foxconn. Воспринималось это как часть увода американского бизнеса из Китая. Но инвесторы на текущей неделе объявили, что сильно передумали. И китайские аналитики, скрывая злорадство, объясняют соседу: вы думали, это так быстро и так легко? Да у нас десятилетия ушли на создание инфраструктуры, в том числе подготовку множества людей для такой работы.Однако главный компонент будущей сверхдержавности Индии — энтузиазм и гордость — никуда не делся. Посмотрите на эту перекличку публикаций: в одной рассказывают, как уходили британские колонизаторы из страны, в которой средний доход индийца был равен 60 долларам в год (а у англичан — семь тысяч). Да такая страна и не должна была чего-либо достичь, однако достигла. Или разговор о том, как ошиблись американские футурологи, никак не ожидавшие от Индии самостоятельной роли в мире. Или о том, как хамят только что приехавшие в Дели чиновники Госдепартамента и посол США, учащие партнера своим идеям о правах человека.Индия может быть неправа в частностях, но она платит за свои ошибки. Но как минимум стоит понимать, чего она добивается.

https://ria.ru/20230703/udar-1881804444.html

https://ria.ru/20220623/briks-1797227081.html

https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878362702.html

https://ria.ru/20230712/briks-1883689548.html

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аналитика, индия, китай, бразилия, брикс, государственный департамент сша