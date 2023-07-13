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Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года - РИА Новости, 13.07.2023
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16:11 13.07.2023 (обновлено: 20:20 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/dolg-1884014596.html
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года - РИА Новости, 13.07.2023
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:11
2023-07-13T20:20
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%", — говорится в сообщении. Регулятор отметил, что в значительной степени такую динамику определило сокращение обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций.Также важную роль сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года

ЦБ сообщил о снижении с начала года внешнего долга России на $33 миллиарда

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%", — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что в значительной степени такую динамику определило сокращение обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций.
Также важную роль сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.
По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.
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