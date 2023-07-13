https://ria.ru/20230713/dolg-1884014596.html
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года - РИА Новости, 13.07.2023
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:11
2023-07-13T16:11
2023-07-13T20:20
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884018950_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d4e633fa541739a09ed0954b864060b6.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%", — говорится в сообщении. Регулятор отметил, что в значительной степени такую динамику определило сокращение обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций.Также важную роль сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.
https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882269942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884018950_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_d23337743c2e02452d0113e6229921ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года
ЦБ сообщил о снижении с начала года внешнего долга России на $33 миллиарда