https://ria.ru/20230713/dolg-1884014596.html

Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года

Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года - РИА Новости, 13.07.2023

Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года

Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:11

2023-07-13T16:11

2023-07-13T20:20

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Размер внешнего долга России сократился с начала года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении ЦБ, это самый низкий показатель с 2006 года."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%", — говорится в сообщении. Регулятор отметил, что в значительной степени такую динамику определило сокращение обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций.Также важную роль сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882269942.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика