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Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС - РИА Новости, 13.07.2023
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09:49 13.07.2023 (обновлено: 10:02 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/diplomatiya-1883897892.html
Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС
Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг в ходе встречи в Джакарте вопросы двустороннего взаимодействия РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:49
2023-07-13T10:02
в мире
россия
индия
джакарта
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
шос
брикс
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг в ходе встречи в Джакарте вопросы двустороннего взаимодействия и работу на площадках ШОС и БРИКС, сообщает МИД РФ на своем сайте. Встреча прошла на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в комментарии на сайте министерства.
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в мире, россия, индия, джакарта, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, шос, брикс
В мире, Россия, Индия, Джакарта, Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, ШОС, БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС

Министры иностранных дел Лавров и Джайшанкар обсудили работу на площадках ШОС и БРИКС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг в ходе встречи в Джакарте вопросы двустороннего взаимодействия и работу на площадках ШОС и БРИКС, сообщает МИД РФ на своем сайте.
Встреча прошла на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в комментарии на сайте министерства.
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