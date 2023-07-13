https://ria.ru/20230713/diplomatiya-1883897892.html

Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС

Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров обсудил с главой МИД Индии взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг в ходе встречи в Джакарте вопросы двустороннего взаимодействия РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:49

2023-07-13T09:49

2023-07-13T10:02

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили в четверг в ходе встречи в Джакарте вопросы двустороннего взаимодействия и работу на площадках ШОС и БРИКС, сообщает МИД РФ на своем сайте. Встреча прошла на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях. Обменялись мнениями по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие на площадках ШОС и БРИКС", - говорится в комментарии на сайте министерства.

https://ria.ru/20230713/shos-1883867625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, индия, джакарта, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, шос, брикс