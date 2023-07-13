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Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца - РИА Новости, 13.07.2023
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16:37 13.07.2023 (обновлено: 17:42 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/denisenko-1884027474.html
Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца
Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца - РИА Новости, 13.07.2023
Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца
Суд арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:37
2023-07-13T17:42
краснодарский край
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания."Избрать в отношении Денисенко Сергея Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней, до 10 сентября 2023 включительно", - сказал представитель суда.По данным МВД РФ, Сергей Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
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краснодарский край, краснодар, происшествия
Краснодарский край, Краснодар, Происшествия
Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца

Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" Ржицкого

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"Избрать в отношении Денисенко Сергея Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней, до 10 сентября 2023 включительно", - сказал представитель суда.
По данным МВД РФ, Сергей Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
12 июля, 16:14
 
Краснодарский крайКраснодарПроисшествия
 
 
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