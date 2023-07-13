Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца
Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" Ржицкого
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. 13 июля 2023
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"Избрать в отношении Денисенко Сергея Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней, до 10 сентября 2023 включительно", - сказал представитель суда.
По данным МВД РФ, Сергей Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.