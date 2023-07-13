https://ria.ru/20230713/denisenko-1884027474.html

Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца - РИА Новости, 13.07.2023

Подозреваемого в убийстве Ржицкого арестовали на два месяца

Суд арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:37

2023-07-13T16:37

2023-07-13T17:42

краснодарский край

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884045742_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e14f8bdd9b889950904cac8f628cf6d1.jpg

КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания."Избрать в отношении Денисенко Сергея Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней, до 10 сентября 2023 включительно", - сказал представитель суда.По данным МВД РФ, Сергей Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883783563.html

краснодарский край

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодарский край, краснодар, происшествия