https://ria.ru/20230713/denisenko-1883906271.html
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого
Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:41
2023-07-13T10:41
2023-07-13T10:49
краснодар
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По данным источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию."Суд в Краснодаре изберет меру пресечения подозреваемому в четверг", - сообщили в пресс-службе.Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883826001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия, краснодарский край
Краснодар, Происшествия, Краснодарский край
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого
Суд в Краснодаре изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого