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Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023
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10:41 13.07.2023 (обновлено: 10:49 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/denisenko-1883906271.html
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого
Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:41
2023-07-13T10:49
краснодар
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По данным источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию."Суд в Краснодаре изберет меру пресечения подозреваемому в четверг", - сообщили в пресс-службе.Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
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краснодар, происшествия, краснодарский край
Краснодар, Происшествия, Краснодарский край
Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого

Суд в Краснодаре изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого

© Фото : соцсети Сергея ДенисенкоСергей Денисенко
Сергей Денисенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : соцсети Сергея Денисенко
Сергей Денисенко. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По данным источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
"Суд в Краснодаре изберет меру пресечения подозреваемому в четверг", - сообщили в пресс-службе.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
Портрет Станислава Ржицкого в мэрии Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал скрыться в Швейцарии
12 июля, 18:38
 
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