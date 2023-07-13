https://ria.ru/20230713/denisenko-1883906271.html

Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого

Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023

Суд изберет меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве Ржицкого

Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:41

2023-07-13T10:41

2023-07-13T10:49

краснодар

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре изберет в четверг меру пресечения Сергею Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По данным источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию."Суд в Краснодаре изберет меру пресечения подозреваемому в четверг", - сообщили в пресс-службе.Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883826001.html

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодар, происшествия, краснодарский край