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Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины - РИА Новости, 13.07.2023
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07:03 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/deklaratsiya-1883882848.html
Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины
Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины - РИА Новости, 13.07.2023
Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины
Итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:03
2023-07-13T07:03
александр гусев (государственный служащий)
владимир зеленский
андрей ермак
нато
g7
российская академия наук
украина
киев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к НАТО, но России нужно отнестись к документу серьезно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе. "Через весь документ сквозит недоговоренность. Они прописали там то, что делают постоянно. Ничего нового в декларации нет, она абсолютно размытая, никакой конкретики там нет. Но к декларации нужно серьезно относиться - это не просто бумажка, а итоговый документ, который связан с нынешним конфликтом на Украине", - сказал Гусев. Эксперт отметил, что декларация - комплексная и объемная, но в документе "нет самого главного - конкретики по срокам доставки вооружения Украине". Кроме того, по его мнению, украинское руководство "ждало конкретных сроков принятия "незалежной" в состав членов Северо-атлантического блока". "Этого нет и в помине", - добавил Гусев. Собеседник агентства подчеркнул, что в документе также отсутствуют пункты о Совете НАТО-Украина, хотя в повестке двухдневного саммита в Вильнюсе "этот вопрос был и обсуждался, но в декларации об этом почему-то нет ни одного слова". "Нет четкой прописи того, что НАТО пытается сделать сейчас или в обозримом будущем по отношению к Украине. Все, что там изложено, напоминает трактат отношений НАТО не к Украине, а к России", - указал он. Комментируя заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Киев рассчитывает на подписание до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году "гарантий безопасности" для Украины, которые будут действовать до вступления страны в альянс, Гусев добавил, что "довольно сомнительно рассчитывать на то, что на следующем саммите НАТО страны блока примут какое-то решение в отношении Украины".
https://ria.ru/20230713/nato-1883882342.html
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александр гусев (государственный служащий), владимир зеленский, андрей ермак, нато, g7, российская академия наук, украина, киев, вильнюс
Александр Гусев (государственный служащий), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО, G7, Российская академия наук, Украина, Киев, Вильнюс
Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины

Профессор Гусев: декларация G7 по помощи Киеву размыта, но нужно отнестись к ней серьезно

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к НАТО, но России нужно отнестись к документу серьезно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе.
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"Через весь документ сквозит недоговоренность. Они прописали там то, что делают постоянно. Ничего нового в декларации нет, она абсолютно размытая, никакой конкретики там нет. Но к декларации нужно серьезно относиться - это не просто бумажка, а итоговый документ, который связан с нынешним конфликтом на Украине", - сказал Гусев.
Эксперт отметил, что декларация - комплексная и объемная, но в документе "нет самого главного - конкретики по срокам доставки вооружения Украине". Кроме того, по его мнению, украинское руководство "ждало конкретных сроков принятия "незалежной" в состав членов Северо-атлантического блока". "Этого нет и в помине", - добавил Гусев.
Собеседник агентства подчеркнул, что в документе также отсутствуют пункты о Совете НАТО-Украина, хотя в повестке двухдневного саммита в Вильнюсе "этот вопрос был и обсуждался, но в декларации об этом почему-то нет ни одного слова". "Нет четкой прописи того, что НАТО пытается сделать сейчас или в обозримом будущем по отношению к Украине. Все, что там изложено, напоминает трактат отношений НАТО не к Украине, а к России", - указал он.
Комментируя заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Киев рассчитывает на подписание до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году "гарантий безопасности" для Украины, которые будут действовать до вступления страны в альянс, Гусев добавил, что "довольно сомнительно рассчитывать на то, что на следующем саммите НАТО страны блока примут какое-то решение в отношении Украины".
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Александр Гусев (государственный служащий)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТОG7Российская академия наукУкраинаКиевВильнюс
 
 
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