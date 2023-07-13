https://ria.ru/20230713/deklaratsiya-1883882848.html

Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины

Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины - РИА Новости, 13.07.2023

Профессор назвал размытой итоговую декларацию G7 по поддержке Украины

Итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:03

2023-07-13T07:03

2023-07-13T07:03

александр гусев (государственный служащий)

владимир зеленский

андрей ермак

нато

g7

российская академия наук

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_165f997b045cba6e5f508f2a1d216014.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Итоговая декларация G7 по поддержке Украины достаточно размытая из-за отсутствия конкретики по срокам поставок вооружения и возможного присоединения Киева к НАТО, но России нужно отнестись к документу серьезно, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства в альянсе. "Через весь документ сквозит недоговоренность. Они прописали там то, что делают постоянно. Ничего нового в декларации нет, она абсолютно размытая, никакой конкретики там нет. Но к декларации нужно серьезно относиться - это не просто бумажка, а итоговый документ, который связан с нынешним конфликтом на Украине", - сказал Гусев. Эксперт отметил, что декларация - комплексная и объемная, но в документе "нет самого главного - конкретики по срокам доставки вооружения Украине". Кроме того, по его мнению, украинское руководство "ждало конкретных сроков принятия "незалежной" в состав членов Северо-атлантического блока". "Этого нет и в помине", - добавил Гусев. Собеседник агентства подчеркнул, что в документе также отсутствуют пункты о Совете НАТО-Украина, хотя в повестке двухдневного саммита в Вильнюсе "этот вопрос был и обсуждался, но в декларации об этом почему-то нет ни одного слова". "Нет четкой прописи того, что НАТО пытается сделать сейчас или в обозримом будущем по отношению к Украине. Все, что там изложено, напоминает трактат отношений НАТО не к Украине, а к России", - указал он. Комментируя заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Киев рассчитывает на подписание до саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году "гарантий безопасности" для Украины, которые будут действовать до вступления страны в альянс, Гусев добавил, что "довольно сомнительно рассчитывать на то, что на следующем саммите НАТО страны блока примут какое-то решение в отношении Украины".

https://ria.ru/20230713/nato-1883882342.html

https://ria.ru/20230713/nato-1883880644.html

украина

киев

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр гусев (государственный служащий), владимир зеленский, андрей ермак, нато, g7, российская академия наук, украина, киев, вильнюс