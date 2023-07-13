https://ria.ru/20230713/defitsit-1884082934.html

Дефицит бюджета США в июне превысил прогноз

Дефицит бюджета США в июне превысил прогноз - РИА Новости, 13.07.2023

Дефицит бюджета США в июне превысил прогноз

Дефицит бюджета США в июне составил 227,768 миллиарда долларов против дефицита в 240,348 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:45

2023-07-13T21:45

2023-07-13T21:45

экономика

сша

цены на нефть

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дефицит бюджета США в июне составил 227,768 миллиарда долларов против дефицита в 240,348 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны составит 175 миллиардов долларов.Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 88,842 миллиарда долларов.Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 17,6% в годовом выражении и составили 646,085 миллиарда долларов, доходы - сократились на 9,2%, до 418,317 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230712/defitsit-1883717784.html

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экономика, сша, цены на нефть