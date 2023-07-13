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Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине
Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине
Россия вынуждена констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации украинского конфликта, включая... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T00:40
2023-07-13T00:40
2023-07-13T00:40
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алексей резников
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия вынуждена констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации украинского конфликта, включая мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вынуждены констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Зеленского идти на любую форму деэскалации. Киевский режим напрямую и с ходу отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки", - сказал министр в интервью изданию "Лента.ру".Лавров обратился к заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, который потребовал от Китая в качестве посредника в украинском урегулировании убедить Россию вывести войска с территории Украины, иначе контакты с китайскими переговорщиками "будут пустой тратой времени". "В Киеве не нашли ничего лучшего, как выпрашивать доказательства "благонадежности" от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе", - добавил министр. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговоров Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией и странами Африки. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. В Киеве заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
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Украина, Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Алексей Резников, В мире
Лавров обвинил Запад в нежелании идти на деэскалацию конфликта на Украине
Глава МИД Лавров: кураторы Зеленского не хотят идти на деэскалацию конфликта на Украине