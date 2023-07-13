https://ria.ru/20230713/chvk-1884093010.html

Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым

Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым - РИА Новости, 13.07.2023

Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым

Проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой, заявил Владимир Путин, его цитирует газета "Коммерсант". РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T23:37

2023-07-13T23:37

2023-07-13T23:59

россия

госдума рф

владимир путин

андрей картаполов

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой, заявил Владимир Путин, его цитирует газета "Коммерсант"."Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", — сказал глава государства.Президент также высказал свою позицию по поводу событий 24 июня. По его словам, для российского общества все было просто и очевидно. "Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно..." — подчеркнул Путин.Что же касается встречи 29 июня с представителями ЧВК, то, как рассказал глава государства, им предложили несколько вариантов трудоустройства. Речь шла в том числе о службе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.Законопроект о легализации ЧВК обсуждается в России не первый год, в марте 2022-го "Справедливая Россия — За правду" направляла в правительство очередную редакцию проекта, однако с того времени норма по-прежнему не принята.В повестку тема вернулась после ситуации вокруг "Вагнера" в конце июня, которую ФСБ России расценила как призыв к вооруженному мятежу. После разрешения конфликта глава думского комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о ЧВК, отметив, что о перспективах "Группы Вагнера" "говорить рано".

https://ria.ru/20230711/prigozhin-1883513090.html

https://ria.ru/20230704/chvk-1882261544.html

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россия, госдума рф, владимир путин, андрей картаполов