https://ria.ru/20230713/chvk-1884093010.html
Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым
Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым - РИА Новости, 13.07.2023
Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым
Проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой, заявил Владимир Путин, его цитирует газета "Коммерсант". РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:37
2023-07-13T23:37
2023-07-13T23:59
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой, заявил Владимир Путин, его цитирует газета "Коммерсант"."Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", — сказал глава государства.Президент также высказал свою позицию по поводу событий 24 июня. По его словам, для российского общества все было просто и очевидно. "Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно..." — подчеркнул Путин.Что же касается встречи 29 июня с представителями ЧВК, то, как рассказал глава государства, им предложили несколько вариантов трудоустройства. Речь шла в том числе о службе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.Законопроект о легализации ЧВК обсуждается в России не первый год, в марте 2022-го "Справедливая Россия — За правду" направляла в правительство очередную редакцию проекта, однако с того времени норма по-прежнему не принята.В повестку тема вернулась после ситуации вокруг "Вагнера" в конце июня, которую ФСБ России расценила как призыв к вооруженному мятежу. После разрешения конфликта глава думского комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о ЧВК, отметив, что о перспективах "Группы Вагнера" "говорить рано".
https://ria.ru/20230711/prigozhin-1883513090.html
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россия, госдума рф, владимир путин, андрей картаполов
Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Андрей Картаполов
Путин назвал правовой статус ЧВК в России непростым
Путин призвал правительство и Госдуму обсудить правовой статус ЧВК в России
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Проблема правового статуса частных военных компаний остается непростой, заявил Владимир Путин, его цитирует газета "Коммерсант"
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"Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", — сказал глава государства.
Президент также высказал свою позицию по поводу событий 24 июня. По его словам, для российского общества все было просто и очевидно.
"Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление... Я скажу так, очень аккуратно..." — подчеркнул Путин.
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Что же касается встречи 29 июня с представителями ЧВК, то, как рассказал глава государства, им предложили несколько вариантов трудоустройства. Речь шла в том числе о службе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой.
Законопроект о легализации ЧВК обсуждается в России не первый год, в марте 2022-го "Справедливая Россия — За правду" направляла в правительство очередную редакцию проекта, однако с того времени норма по-прежнему не принята.
В повестку тема вернулась после ситуации вокруг "Вагнера" в конце июня, которую ФСБ России расценила как призыв к вооруженному мятежу. После разрешения конфликта глава думского комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о ЧВК, отметив, что о перспективах "Группы Вагнера" "говорить рано".
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