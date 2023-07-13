https://ria.ru/20230713/chatgpt-1883881056.html
Пик популярности ChatGPT прошел, считает эксперт
Пик популярности ChatGPT прошел, считает эксперт - РИА Новости, 13.07.2023
Пик популярности ChatGPT прошел, считает эксперт
Пик популярности ChatGPT в мире прошёл и теперь интерес продолжит снижаться до выхода на определенное плато, однако появление на рынке новых сложных... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:15
2023-07-13T06:15
2023-07-13T06:15
билайн
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пик популярности ChatGPT в мире прошёл и теперь интерес продолжит снижаться до выхода на определенное плато, однако появление на рынке новых сложных ИИ-инструментов может стимулировать всплеск востребованности, рассказал РИА Новости руководитель департамента машинного обучения и искусственного интеллекта дирекции по ИИ и цифровым продуктам "Билайна" Дмитрий Ермилов. "Большой интерес к ChatGPT вторично простимулировал интерес к другим большим лингвистическим моделям… и игроки рынка решили проверить, какие возможности есть у других инструментов. Поэтому нагрузка на ChatGPT снизилась и распределилась на другие модели. Кажется, что этот тренд должен сохраняться. То есть пик популярности пройден, и сейчас продолжится снижение популярности до выхода на определенное плато, но только рынок сможет определить, когда это произойдет", - заявил он. По словам эксперта, падение трафика данного сервиса - это полностью закономерное явление. Рынок стал тестировать этот инструмент с точки зрения применения в различных сферах, и некоторые эксперименты увенчались успехом, что послужило толчком для появления каких-то новых предложений, а другие - потерпели неудачу. "Это, в том числе, спровоцировало снижение трафика на ChatGPT", - уточнил Ермилов. Однако он отметил, что чат-бот будет по-прежнему использоваться контент-менеджерами, маркетологами, также он стал применяться и как поисковик. Кроме того, обороты будет набирать профессия Promt-инженера, который учит, как правильно "общаться" с генеративными моделями. "Всплеск популярности может произойти из-за появления каких-то массовых продуктов на базе ChatGPT, обновления самой модели или, например, интеграции ChatGPT с генеративными сетями в области компьютерного зрения. То есть появление на рынке новых сложных ИИ-инструментов может спровоцировать рост популярности этого чат-бота", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230615/kulashova-1878268317.html
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билайн
Пик популярности ChatGPT прошел, считает эксперт
Эксперт Ермилов: пик популярности ChatGPT в мире прошел, интерес продолжит снижаться
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пик популярности ChatGPT в мире прошёл и теперь интерес продолжит снижаться до выхода на определенное плато, однако появление на рынке новых сложных ИИ-инструментов может стимулировать всплеск востребованности, рассказал РИА Новости руководитель департамента машинного обучения и искусственного интеллекта дирекции по ИИ и цифровым продуктам "Билайна" Дмитрий Ермилов.
«
"Большой интерес к ChatGPT вторично простимулировал интерес к другим большим лингвистическим моделям… и игроки рынка решили проверить, какие возможности есть у других инструментов. Поэтому нагрузка на ChatGPT снизилась и распределилась на другие модели. Кажется, что этот тренд должен сохраняться. То есть пик популярности пройден, и сейчас продолжится снижение популярности до выхода на определенное плато, но только рынок сможет определить, когда это произойдет", - заявил он.
По словам эксперта, падение трафика данного сервиса - это полностью закономерное явление. Рынок стал тестировать этот инструмент с точки зрения применения в различных сферах, и некоторые эксперименты увенчались успехом, что послужило толчком для появления каких-то новых предложений, а другие - потерпели неудачу. "Это, в том числе, спровоцировало снижение трафика на ChatGPT", - уточнил Ермилов.
Однако он отметил, что чат-бот будет по-прежнему использоваться контент-менеджерами, маркетологами, также он стал применяться и как поисковик. Кроме того, обороты будет набирать профессия Promt-инженера, который учит, как правильно "общаться" с генеративными моделями.
"Всплеск популярности может произойти из-за появления каких-то массовых продуктов на базе ChatGPT, обновления самой модели или, например, интеграции ChatGPT с генеративными сетями в области компьютерного зрения. То есть появление на рынке новых сложных ИИ-инструментов может спровоцировать рост популярности этого чат-бота", - заключил эксперт.
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