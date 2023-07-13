https://ria.ru/20230713/byudzhet-1884090302.html
Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей
Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.07.2023
Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей
Расходы бюджета Краснодарского края до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей, около 40% дополнительного финансирования направят на строительство... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:02
2023-07-13T23:02
2023-07-13T23:02
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей, около 40% дополнительного финансирования направят на строительство социальных объектов, сообщил в ходе сессии Законодательного собрания (ЗСК) министр финансов Кубани Александр Кнышов. Депутаты внесли изменения в бюджет Кубани на этот год и плановый период 2024-2025 годов. "Расходы бюджета на три года увеличатся на 75,4 миллиарда рублей, почти 40% дополнительных расходов направляется на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности", - сказал Кнышов. Отмечается, что наиболее весомыми статьями расхода в регионе в 2023 году станут строительство школ, детских садов и объектов спорта и культуры - 39 миллиарда рублей, а также финансирование дорожного фонда региона - 57,5 миллиарда рублей. "Несмотря на все санкционные преграды и ограничения, базовые отрасли края работают с высокой отдачей, пополняя бюджеты всех уровней. Более чем на четыре миллиарда увеличиваются поступления налога на прибыль организаций…Рассматриваемые изменения в бюджете лягут в основу новых проектов, позволят увеличить финансирование других, уже действующих, а также пересмотреть содержание отдельных госпрограмм", - отметил председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В декабре 2022 года глава региона Вениамин Кондратьев сообщил о совместном с депутатами парламента решении – увеличить расходы бюджета до 446 миллиардов рублей. С учетом принятых изменений расходная часть в 2023 году составит 503,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230711/kuban-1883634047.html
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей
Расходы бюджета Краснодарского края до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей, около 40% дополнительного финансирования направят на строительство социальных объектов, сообщил в ходе сессии Законодательного собрания (ЗСК) министр финансов Кубани Александр Кнышов.
Депутаты внесли изменения в бюджет Кубани на этот год и плановый период 2024-2025 годов.
Объем субсидий муниципалитетам Кубани увеличат на 4,6 миллиарда рублей
"Расходы бюджета на три года увеличатся на 75,4 миллиарда рублей, почти 40% дополнительных расходов направляется на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности", - сказал Кнышов.
Отмечается, что наиболее весомыми статьями расхода в регионе в 2023 году станут строительство школ, детских садов и объектов спорта и культуры - 39 миллиарда рублей, а также финансирование дорожного фонда региона - 57,5 миллиарда рублей.
"Несмотря на все санкционные преграды и ограничения, базовые отрасли края работают с высокой отдачей, пополняя бюджеты всех уровней. Более чем на четыре миллиарда увеличиваются поступления налога на прибыль организаций…Рассматриваемые изменения в бюджете лягут в основу новых проектов, позволят увеличить финансирование других, уже действующих, а также пересмотреть содержание отдельных госпрограмм", - отметил председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
В декабре 2022 года глава региона Вениамин Кондратьев
сообщил о совместном с депутатами парламента решении – увеличить расходы бюджета до 446 миллиардов рублей. С учетом принятых изменений расходная часть в 2023 году составит 503,7 миллиарда рублей.
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