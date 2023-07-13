https://ria.ru/20230713/byudzhet-1884090302.html

Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей

Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.07.2023

Расходы бюджета Кубани до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей

Расходы бюджета Краснодарского края до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей, около 40% дополнительного финансирования направят на строительство... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T23:02

2023-07-13T23:02

2023-07-13T23:02

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края до 2025 года увеличили на 75,4 миллиарда рублей, около 40% дополнительного финансирования направят на строительство социальных объектов, сообщил в ходе сессии Законодательного собрания (ЗСК) министр финансов Кубани Александр Кнышов. Депутаты внесли изменения в бюджет Кубани на этот год и плановый период 2024-2025 годов. "Расходы бюджета на три года увеличатся на 75,4 миллиарда рублей, почти 40% дополнительных расходов направляется на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности", - сказал Кнышов. Отмечается, что наиболее весомыми статьями расхода в регионе в 2023 году станут строительство школ, детских садов и объектов спорта и культуры - 39 миллиарда рублей, а также финансирование дорожного фонда региона - 57,5 миллиарда рублей. "Несмотря на все санкционные преграды и ограничения, базовые отрасли края работают с высокой отдачей, пополняя бюджеты всех уровней. Более чем на четыре миллиарда увеличиваются поступления налога на прибыль организаций…Рассматриваемые изменения в бюджете лягут в основу новых проектов, позволят увеличить финансирование других, уже действующих, а также пересмотреть содержание отдельных госпрограмм", - отметил председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В декабре 2022 года глава региона Вениамин Кондратьев сообщил о совместном с депутатами парламента решении – увеличить расходы бюджета до 446 миллиардов рублей. С учетом принятых изменений расходная часть в 2023 году составит 503,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230711/kuban-1883634047.html

https://ria.ru/20230713/uchastki-1884085881.html

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вениамин кондратьев