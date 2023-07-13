https://ria.ru/20230713/byudzhet-1883946255.html

Парламент Франции принял проект о рекордном увеличении военного бюджета

Парламент Франции принял проект о рекордном увеличении военного бюджета - РИА Новости, 13.07.2023

Парламент Франции принял проект о рекордном увеличении военного бюджета

Парламент Франции окончательно принял законопроект "о военном программировании", предполагающий рекордное увеличение бюджета военного ведомства до 413... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:48

2023-07-13T12:48

2023-07-13T13:00

парламент франции

франция

украина

airbus a400m

rafale

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ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Парламент Франции окончательно принял законопроект "о военном программировании", предполагающий рекордное увеличение бюджета военного ведомства до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах.В четверг Сенат Франции (верхняя палата) большинством голосов поддержал итоговую версию законопроекта, согласованную совместной комиссией из членов двух палат парламента. Из 330 голосовавших "за" высказались 313 человек, против - 17. Трансляция голосования велась на сайте Сената. Накануне законопроект также был принят Национальным собранием (нижняя палата).В июне Национальное собрание одобрило законопроект "о военном программировании", после чего Сенат принял его, но с изменениями. В результате текст был направлен в совместную комиссию, в которой депутаты и сенаторы должны были утвердить компромиссный вариант.Согласно законопроекту, в 2024-2030 годах вооруженным силам Франции будет выделен беспрецедентный, по словам главы минобороны, бюджет. Он вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. С учетом внебюджетных расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет ВС должен составить 413 миллиардов евро.В 2023 году бюджет французского военного ведомства должен составить 43,9 миллиарда евро плюс дополнительные 1,5 миллиарда, запрошенные министром обороны. В 2024 году бюджет вырастет на 3,1 миллиарда, а затем будет прибавлять по 3 миллиарда до 2027 года. С 2028 года ведомство должно получать еще по 4,3 миллиарда евро в год.Законопроект сосредоточен на модернизации армии, в особенности на том, что касается средств ядерного сдерживания, улучшений условий для военных, на что будут выделены 10 миллиардов евро, обновление оборудования, инвестиции в защиту киберпространства, космоса и ВМС.При этом новый бюджет подразумевает сокращение тяжелых вооружений, таких как танки и бронетранспортеры. По словам главы минобороны, до 2030 года французская армия получит 2,3 тысячи бронированных машины Scorpion – на 30% меньше, чем планировалось ранее. ВВС Франции получат 137 истребителей Rafale вместо 185 и 35 транспортных самолетов A400M вместо 50. ВМС Франции также недополучат два из пяти оборонительных фрегата.Будут увеличены расходы на оборудование, нехватку которого выявили поставки вооружений Украине: увеличены запасы боеприпасов (16 миллиардов евро, прирост на 45%), инвестиции в системы ПВО (5 миллиардов евро).

https://ria.ru/20230709/pomosch-1883098754.html

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830124802.html

https://ria.ru/20230522/ukraina-1873391081.html

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парламент франции, франция, украина, airbus a400m, rafale