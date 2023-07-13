https://ria.ru/20230713/bpla-1883816199.html

Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе

Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе - РИА Новости, 13.07.2023

Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе

Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:07

2023-07-13T10:07

2023-07-13T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания "Аэромакс", которая в марте начала производство гражданских беспилотников на площадке индустриального парка "Руднево", представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, предназначенного для доставки грузов. Испытания экологически безопасного БПЛА планируется завершить в 2024 году", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новый вертолет обладает грузоподъемностью до 300 килограммов, его максимальная скорость – 200 километров в час. Вертолет обладает повышенными летными характеристиками, имеет высокую сопротивляемость ветровой нагрузке и систему против обледенения.

https://ria.ru/20230712/moskva-1883590842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)