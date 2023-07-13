Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/bpla-1883816199.html
Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе
Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе - РИА Новости, 13.07.2023
Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе
Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:07
2023-07-13T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания "Аэромакс", которая в марте начала производство гражданских беспилотников на площадке индустриального парка "Руднево", представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, предназначенного для доставки грузов. Испытания экологически безопасного БПЛА планируется завершить в 2024 году", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новый вертолет обладает грузоподъемностью до 300 килограммов, его максимальная скорость – 200 километров в час. Вертолет обладает повышенными летными характеристиками, имеет высокую сопротивляемость ветровой нагрузке и систему против обледенения.
https://ria.ru/20230712/moskva-1883590842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_418d385222df88a0edefd0072654d86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Компания "Аэромакс", которая в марте начала производство гражданских беспилотников на площадке индустриального парка "Руднево", представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, предназначенного для доставки грузов. Испытания экологически безопасного БПЛА планируется завершить в 2024 году", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Москва за полгода выделила свыше 250 гектаров для городских проектов
12 июля, 14:16
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новый вертолет обладает грузоподъемностью до 300 килограммов, его максимальная скорость – 200 километров в час. Вертолет обладает повышенными летными характеристиками, имеет высокую сопротивляемость ветровой нагрузке и систему против обледенения.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала