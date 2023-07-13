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Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе
Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе - РИА Новости, 13.07.2023
Ефимов: в Москве создали гражданский БПЛА на водородном топливе
Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:07
2023-07-13T10:07
2023-07-13T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания "Аэромакс", которая в марте начала производство гражданских беспилотников на площадке индустриального парка "Руднево", представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, предназначенного для доставки грузов. Испытания экологически безопасного БПЛА планируется завершить в 2024 году", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новый вертолет обладает грузоподъемностью до 300 килограммов, его максимальная скорость – 200 километров в час. Вертолет обладает повышенными летными характеристиками, имеет высокую сопротивляемость ветровой нагрузке и систему против обледенения.
https://ria.ru/20230712/moskva-1883590842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компания из Москвы в рамках промышленной выставки "Иннопром" показала первый российский беспилотный вертолет, работающий на водородном топливе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Компания "Аэромакс", которая в марте начала производство гражданских беспилотников на площадке индустриального парка "Руднево", представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, предназначенного для доставки грузов. Испытания экологически безопасного БПЛА
планируется завершить в 2024 году", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, новый вертолет обладает грузоподъемностью до 300 килограммов, его максимальная скорость – 200 километров в час. Вертолет обладает повышенными летными характеристиками, имеет высокую сопротивляемость ветровой нагрузке и систему против обледенения.