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Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60% - РИА Новости, 13.07.2023
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Новости Подмосковья
 
19:22 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/borschevik-1884067658.html
Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60%
Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60% - РИА Новости, 13.07.2023
Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60%
Второй этап борьбы с борщевиком завершиться чуть больше чем через неделю, к текущему моменту от сорняка обработаны более 430 гектаров, что составляет 60% плана, РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:22
2023-07-13T19:22
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
правительство московской области
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком завершиться чуть больше чем через неделю, к текущему моменту от сорняка обработаны более 430 гектаров, что составляет 60% плана, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "До завершения второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского остается чуть больше недели. Площадь, на которой провели работы, составляет более 430 гектаров. Это 60% от плана. На землях лесного фонда используется механический метод – окашивание, которое не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", - отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По данным зампреда, лидерами по борьбе с борщевиком на сегодня являются Ступинское, Подольское и Бородинское лесничества. К ним присоединились ещё два: Истринское и Наро-Фоминское. Комлесхоз напомнил, что окашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавляют в реестр по обращениям жителей.
https://ria.ru/20230606/borschevik-1876468052.html
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борщевик, московская область (подмосковье), правительство московской области
Новости Подмосковья, Борщевик, Московская область (Подмосковье), Правительство Московской области

Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУничтожение борщевика
Уничтожение борщевика - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уничтожение борщевика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком завершиться чуть больше чем через неделю, к текущему моменту от сорняка обработаны более 430 гектаров, что составляет 60% плана, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"До завершения второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского остается чуть больше недели. Площадь, на которой провели работы, составляет более 430 гектаров. Это 60% от плана. На землях лесного фонда используется механический метод – окашивание, которое не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", - отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
По данным зампреда, лидерами по борьбе с борщевиком на сегодня являются Ступинское, Подольское и Бородинское лесничества. К ним присоединились ещё два: Истринское и Наро-Фоминское.
Комлесхоз напомнил, что окашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавляют в реестр по обращениям жителей.
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Новости ПодмосковьяБорщевикМосковская область (Подмосковье)Правительство Московской области
 
 
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