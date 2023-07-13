https://ria.ru/20230713/borschevik-1884067658.html
Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60%
Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60% - РИА Новости, 13.07.2023
Второй этап борьбы с борщевиком в лесах Подмосковья завершился на 60%
Второй этап борьбы с борщевиком завершиться чуть больше чем через неделю, к текущему моменту от сорняка обработаны более 430 гектаров, что составляет 60% плана, РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:22
2023-07-13T19:22
2023-07-13T19:22
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
правительство московской области
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком завершиться чуть больше чем через неделю, к текущему моменту от сорняка обработаны более 430 гектаров, что составляет 60% плана, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "До завершения второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского остается чуть больше недели. Площадь, на которой провели работы, составляет более 430 гектаров. Это 60% от плана. На землях лесного фонда используется механический метод – окашивание, которое не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", - отметил Филимонов, слова которого приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По данным зампреда, лидерами по борьбе с борщевиком на сегодня являются Ступинское, Подольское и Бородинское лесничества. К ним присоединились ещё два: Истринское и Наро-Фоминское. Комлесхоз напомнил, что окашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавляют в реестр по обращениям жителей.
https://ria.ru/20230606/borschevik-1876468052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борщевик, московская область (подмосковье), правительство московской области
Новости Подмосковья, Борщевик, Московская область (Подмосковье), Правительство Московской области
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком завершиться чуть больше чем через неделю, к текущему моменту от сорняка обработаны более 430 гектаров, что составляет 60% плана, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"До завершения второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского остается чуть больше недели. Площадь, на которой провели работы, составляет более 430 гектаров. Это 60% от плана. На землях лесного фонда используется механический метод – окашивание, которое не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях", - отметил Филимонов
, слова которого приводит пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
По данным зампреда, лидерами по борьбе с борщевиком на сегодня являются Ступинское, Подольское и Бородинское лесничества. К ним присоединились ещё два: Истринское и Наро-Фоминское.
Комлесхоз напомнил, что окашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавляют в реестр по обращениям жителей.
Более 9000 гектаров земли обработано в Подмосковье от борщевика