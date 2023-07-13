https://ria.ru/20230713/bomba-1883931460.html
В центре Афин взорвалась бомба
В центре Афин взорвалась бомба - РИА Новости, 13.07.2023
В центре Афин взорвалась бомба
Взрывное устройство сработало в центре Афин, возле здания Великой масонской ложи Греции, сообщило общественное телевидение страны ERT. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:00
2023-07-13T12:00
2023-07-13T15:49
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АФИНЫ, 13 июл — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в центре Афин, возле здания Великой масонской ложи Греции, сообщило общественное телевидение страны ERT. "Пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма", — уточняется в материале.Вторую бомбу обезвредили управляемым взрывом.Перед инцидентом поступил звонок с предупреждением. "В ходе расследования внутри здания был обнаружена подозрительная коробка, ее проверили специалисты Управления по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Было установлено, что в коробке взрывное устройство и произведен управляемый взрыв", — говорится в сообщении телеканала. Здание Масонской ложи расположено между улицами Ахарнон и Сурмели, взрыв произошел примерно в 6:30 утра (время совпадает с московским). Возникшее возгорание потушили пожарные. Газета "Прото тема" сообщает, что взрывное устройство было самодельным, а взрыв — малой мощности.
https://ria.ru/20230713/feodosiya-1883865794.html
https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афины, греция
В центре Афин взорвалась бомба
В центре Афин взорвалась бомба, еще одну обезвредили
АФИНЫ, 13 июл — РИА Новости.
Взрывное устройство сработало в центре Афин, возле здания Великой масонской ложи Греции, сообщило общественное телевидение страны ERT
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"Пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма", — уточняется в материале.
Вторую бомбу обезвредили управляемым взрывом.
Перед инцидентом поступил звонок с предупреждением.
"В ходе расследования внутри здания был обнаружена подозрительная коробка, ее проверили специалисты Управления по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Было установлено, что в коробке взрывное устройство и произведен управляемый взрыв", — говорится в сообщении телеканала.
Здание Масонской ложи расположено между улицами Ахарнон и Сурмели, взрыв произошел примерно в 6:30 утра (время совпадает с московским). Возникшее возгорание потушили пожарные.
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Газета "Прото тема" сообщает, что взрывное устройство было самодельным, а взрыв — малой мощности.
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