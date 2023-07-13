https://ria.ru/20230713/bomba-1883931460.html

В центре Афин взорвалась бомба

В центре Афин взорвалась бомба - РИА Новости, 13.07.2023

В центре Афин взорвалась бомба

Взрывное устройство сработало в центре Афин, возле здания Великой масонской ложи Греции, сообщило общественное телевидение страны ERT. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:00

2023-07-13T12:00

2023-07-13T15:49

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АФИНЫ, 13 июл — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в центре Афин, возле здания Великой масонской ложи Греции, сообщило общественное телевидение страны ERT. "Пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма", — уточняется в материале.Вторую бомбу обезвредили управляемым взрывом.Перед инцидентом поступил звонок с предупреждением. "В ходе расследования внутри здания был обнаружена подозрительная коробка, ее проверили специалисты Управления по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Было установлено, что в коробке взрывное устройство и произведен управляемый взрыв", — говорится в сообщении телеканала. Здание Масонской ложи расположено между улицами Ахарнон и Сурмели, взрыв произошел примерно в 6:30 утра (время совпадает с московским). Возникшее возгорание потушили пожарные. Газета "Прото тема" сообщает, что взрывное устройство было самодельным, а взрыв — малой мощности.

https://ria.ru/20230713/feodosiya-1883865794.html

https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html

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Варвара Скокшина

в мире, афины, греция