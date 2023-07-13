https://ria.ru/20230713/bolgariya-1884090972.html

Болгария может передать Украине до ста единиц бронетехники со складов МВД

Болгария может передать Украине до ста единиц бронетехники со складов МВД - РИА Новости, 13.07.2023

Болгария может передать Украине до ста единиц бронетехники со складов МВД

Власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов министерства внутренних дел, сообщает телеканал bTV со ссылкой на парламентскую... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T23:05

2023-07-13T23:05

2023-07-13T23:23

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов министерства внутренних дел, сообщает телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу. В конце июня совет министров Болгарии согласовал новый пакет военной и военно-технической помощи Украине, не включавший в себя бронетехнику. Министр обороны Тодор Тагарев заявил тогда, что Болгария не будет оказывать военную помощь с ущербом для своих вооруженных сил. "Мы выступаем с инициативой передать Украине бронемашины со складов МВД без ущерба для армейских резервов. Мы вынесем этот проект на рассмотрение парламента. Речь идет примерно о 100 единицах техники, в основном, это БТРы", - заявил Ивайло Мирчев, депутат от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). По словам Мирчева, инициатива уже получила поддержку со стороны премьера Николая Денкова, МВД, министерства обороны и парламентских фракций ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил) и Движения за права и свободы (ДПС). Эти фракции составляют большинство в Народном собрании (парламенте). Как отметил депутат, бронетехника была приобретена МВД в ходе так называемого Возродительного процесса и никогда не использовалась. Возродительным процессом в Болгарии называют политику принудительной ассимиляции мусульманского населения, проводившейся правящей коммунистической партией с 1984 по 1989 год.

https://ria.ru/20230712/vagner-1883804518.html

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