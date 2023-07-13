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В Тарасовке СК обнаружил, предположительно, части кассетного боеприпаса - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/boepripas-1884091868.html
В Тарасовке СК обнаружил, предположительно, части кассетного боеприпаса
В Тарасовке СК обнаружил, предположительно, части кассетного боеприпаса - РИА Новости, 13.07.2023
В Тарасовке СК обнаружил, предположительно, части кассетного боеприпаса
Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, предположительно, поражающие элементы... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T23:17
2023-07-13T23:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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ТАРАСОВКА (Запорожская обл.), 13 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее оперативные службы региона заявили о гибели ребенка в поселке Тарасовка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Оперативная группа Следственного комитета России прибыла в поселок Тарасовка Запорожской области на место гибели ребенка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. В ходе осмотра были обнаружены, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса, так называемые оперения стабилизатора. Кроме того, на стенах частного дома были обнаружены повреждения, характерные для поражающих элементов. Все найденные части боеприпаса будут отправлены на экспертизу для установления типа боеприпаса, передает корреспондент.
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883891566.html
запорожская область
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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Тарасовке СК обнаружил, предположительно, части кассетного боеприпаса

В Тарасовке СК обнаружил, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАРАСОВКА (Запорожская обл.), 13 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оперативные службы региона заявили о гибели ребенка в поселке Тарасовка в результате обстрела со стороны украинских боевиков.
Оперативная группа Следственного комитета России прибыла в поселок Тарасовка Запорожской области на место гибели ребенка в результате обстрела со стороны украинских боевиков. В ходе осмотра были обнаружены, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса, так называемые оперения стабилизатора. Кроме того, на стенах частного дома были обнаружены повреждения, характерные для поражающих элементов. Все найденные части боеприпаса будут отправлены на экспертизу для установления типа боеприпаса, передает корреспондент.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.07.2023
Вчера, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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