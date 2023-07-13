https://ria.ru/20230713/bmp-3-1883879158.html
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:27
2023-07-13T05:27
2023-07-13T05:27
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
бмп-3
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838152305_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_42c78d8028f4369a35960ba3933858fb.jpg
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Работали по живой силе противника, работали и по технике противника", - рассказал оператор-наводчик БМП-3 с позывным "Бур". Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 входит в группу огневого прикрытия подразделения специального назначения ЦВО. Эта группа обеспечивает огневую поддержку атакующих частей, штурмовых групп, а также групп эвакуации. Они работают как с прямой наводки, так и с закрытых позиций. "Функции такие - осуществление поддержки атакующих частей, также поддержка штурмовых подразделений, осуществление эвакуаций и поддержка огнем с закрытых позиций и прямой наводкой", - рассказал командир роты с позывным "Гора". Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО дает высокую оценку слаженной работе экипажей данных машин, а также работе штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам.
https://ria.ru/20230713/rotatsiya-1883878666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838152305_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_0ea67c1f34836a8fa4b3d3653c5265f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный военный округ, бмп-3, россия
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, БМП-3, Россия
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж российской БМП-3 пресек попытку наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Работали по живой силе противника, работали и по технике противника", - рассказал оператор-наводчик БМП-3 с позывным "Бур".
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 входит в группу огневого прикрытия подразделения специального назначения ЦВО
. Эта группа обеспечивает огневую поддержку атакующих частей, штурмовых групп, а также групп эвакуации. Они работают как с прямой наводки, так и с закрытых позиций.
"Функции такие - осуществление поддержки атакующих частей, также поддержка штурмовых подразделений, осуществление эвакуаций и поддержка огнем с закрытых позиций и прямой наводкой", - рассказал командир роты с позывным "Гора".
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО дает высокую оценку слаженной работе экипажей данных машин, а также работе штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам.
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении