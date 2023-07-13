https://ria.ru/20230713/bmp-3-1883879158.html

Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023

Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:27

2023-07-13T05:27

2023-07-13T05:27

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

бмп-3

россия

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Работали по живой силе противника, работали и по технике противника", - рассказал оператор-наводчик БМП-3 с позывным "Бур". Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 входит в группу огневого прикрытия подразделения специального назначения ЦВО. Эта группа обеспечивает огневую поддержку атакующих частей, штурмовых групп, а также групп эвакуации. Они работают как с прямой наводки, так и с закрытых позиций. "Функции такие - осуществление поддержки атакующих частей, также поддержка штурмовых подразделений, осуществление эвакуаций и поддержка огнем с закрытых позиций и прямой наводкой", - рассказал командир роты с позывным "Гора". Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО дает высокую оценку слаженной работе экипажей данных машин, а также работе штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам.

https://ria.ru/20230713/rotatsiya-1883878666.html

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центральный военный округ, бмп-3, россия