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Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/bmp-3-1883879158.html
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:27
2023-07-13T05:27
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
бмп-3
россия
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Работали по живой силе противника, работали и по технике противника", - рассказал оператор-наводчик БМП-3 с позывным "Бур". Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 входит в группу огневого прикрытия подразделения специального назначения ЦВО. Эта группа обеспечивает огневую поддержку атакующих частей, штурмовых групп, а также групп эвакуации. Они работают как с прямой наводки, так и с закрытых позиций. "Функции такие - осуществление поддержки атакующих частей, также поддержка штурмовых подразделений, осуществление эвакуаций и поддержка огнем с закрытых позиций и прямой наводкой", - рассказал командир роты с позывным "Гора". Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО дает высокую оценку слаженной работе экипажей данных машин, а также работе штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам.
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центральный военный округ, бмп-3, россия
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, БМП-3, Россия
Экипаж БМП-3 ЦВО пресек контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж российской БМП-3 пресек попытку наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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Боевая машина пехоты БМП-3 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 Центрального военного округа пресек попытку наступления на позиции ВС РФ украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Работали по живой силе противника, работали и по технике противника", - рассказал оператор-наводчик БМП-3 с позывным "Бур".
Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 входит в группу огневого прикрытия подразделения специального назначения ЦВО. Эта группа обеспечивает огневую поддержку атакующих частей, штурмовых групп, а также групп эвакуации. Они работают как с прямой наводки, так и с закрытых позиций.
"Функции такие - осуществление поддержки атакующих частей, также поддержка штурмовых подразделений, осуществление эвакуаций и поддержка огнем с закрытых позиций и прямой наводкой", - рассказал командир роты с позывным "Гора".
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО дает высокую оценку слаженной работе экипажей данных машин, а также работе штурмовых подразделений. За проявленное мужество особо отличившиеся военнослужащие представлены к государственным наградам.
Российская артиллерия - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЦентральный военный округБМП-3Россия
 
 
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