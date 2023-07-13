https://ria.ru/20230713/blokada-1884033649.html
Путин заявил, что некоторые страны устроили России технологическую блокаду
Путин заявил, что некоторые страны устроили России технологическую блокаду - РИА Новости, 13.07.2023
Путин заявил, что некоторые страны устроили России технологическую блокаду
Правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:02
2023-07-13T17:02
2023-07-13T17:16
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, сообщил президент РФ Владимир Путин."Посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
https://ria.ru/20230713/nauka-1884036060.html
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россия, владимир путин
Путин заявил, что некоторые страны устроили России технологическую блокаду
Путин: правящие элиты и власти некоторых стран устроили России технологическую блокаду
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
Россия планирует расширять научные альянсы с другими государствами