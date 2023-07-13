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СБУ ошиблась с обвинением в адрес "внештатного журналиста РИА Новости"

СБУ ошиблась с обвинением в адрес "внештатного журналиста РИА Новости" - РИА Новости, 13.07.2023

СБУ ошиблась с обвинением в адрес "внештатного журналиста РИА Новости"

Служба безопасности Украины предъявила обвинения координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву, ошибочно назвав его "внештатным журналистом РИА Новости",... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:51

2023-07-13T11:51

2023-07-13T15:38

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины предъявила обвинения координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву, ошибочно назвав его "внештатным журналистом РИА Новости", сообщили в пресс-службе агентства. "Низкий уровень украинских силовиков снова дал о себе знать. СБУ уже не первый раз ловит "представителей РИА Новости", которые таковыми не являются. В прошлом году сотрудники этой спецслужбы уже придумывали и находили в Николаеве "связных" РИА Новости, хотя никакой связи с агентством у задержанных людей не было. На этот раз они указали на Сергея Лебедева, который тоже не имеет никакого отношения к нашему агентству", — заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости.Как уточнили в медиагруппе, активист не скрывает, что он — координатор николаевского подполья и именно в этом качестве Лебедев дает РИА Новости комментарии и предоставляет точную информацию о ситуации в городе. "Еще раз предлагаем СБУ подучить матчасть", — добавили в агентстве. Как написала СБУ в своем телеграм-канале, ведомство собрало "доказательства подрывной деятельности пророссийского блогера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом Лохматый)", который сейчас находится в Донецке.Активисту заочно предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении законов и обычаев войны". При этом в СБУ утверждают, что он якобы работает "как внештатный" журналист информагентства РИА Новости. Заявления спецслужбы опроверг и сам Лебедев."Обвинение СБУ в том, что я работаю в РИА Новости, говорит о крайней некомпетентности этой организации. Я не работаю в РИА Новости, я не являюсь сотрудником этого уважаемого издания. Я занимаюсь николаевским подпольем, я координирую действия некоторой части николаевского подполья", — сказал активист РИА Новости.Он добавил, что сведения ему присылают обычные граждане, не только из Николаева, но и из других городов Украины."Некоторые из этих сведений я публикую, некоторые сведения уходят в компетентные органы. В том числе сведения предоставляют и работники СБУ", — отметил собеседник агентства.Еще об одном недавнем примере непрофессионализма СБУ в информационной сфере сообщал в своем докладе судебный комитет палаты представителей конгресса США. По его данным, ведомство отправляло ФБР списки аккаунтов, якобы "распространявших российскую дезинформацию". Согласно докладу, американская и украинская спецслужбы помечали в том числе настоящие аккаунты американцев, например, верифицированный аккаунт Госдепартамента США, а также учетные записи, принадлежащие журналистам из Штатов.

https://ria.ru/20230620/obyski-1879455389.html

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801353159.html

https://ria.ru/20230701/delo-1881632498.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, служба безопасности украины, украина, миа "россия сегодня", риа новости