https://ria.ru/20230713/bilety-1884082092.html

ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев

ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев - РИА Новости, 14.07.2023

ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву в связи с его заявлением о возможном... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-13T21:33

2023-07-13T21:33

2023-07-14T01:28

экономика

россия

виталий ванцев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

рбк (медиагруппа)

цены на нефть

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву в связи с его заявлением о возможном росте цен на авиабилеты, следует из сообщения регулятора. "ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты... 13 июля 2023 года ряд СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на авиабилеты... Такие прогнозы совладелец АО "Авиакомпания Азимут", совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" озвучил в СМИ... ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. ФАС отметила, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок и напомнило о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие действия приводят к установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок и наценок, а также действий, которые могут привести к установлению и поддержанию монопольно высокой цены. "При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - уточняет служба. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены. Позднее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с ее территориальными органами и Генеральной Прокуратурой РФ проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты.

https://ria.ru/20230713/aviabilety-1884043822.html

https://ria.ru/20230713/aviabilety-1883994435.html

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экономика, россия, виталий ванцев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), рбк (медиагруппа), цены на нефть