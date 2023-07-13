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ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев - РИА Новости, 14.07.2023
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21:33 13.07.2023 (обновлено: 01:28 14.07.2023)
https://ria.ru/20230713/bilety-1884082092.html
ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев
ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев - РИА Новости, 14.07.2023
ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву в связи с его заявлением о возможном... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-13T21:33
2023-07-14T01:28
экономика
россия
виталий ванцев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
рбк (медиагруппа)
цены на нефть
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву в связи с его заявлением о возможном росте цен на авиабилеты, следует из сообщения регулятора. "ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты... 13 июля 2023 года ряд СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на авиабилеты... Такие прогнозы совладелец АО "Авиакомпания Азимут", совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" озвучил в СМИ... ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. ФАС отметила, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок и напомнило о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие действия приводят к установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок и наценок, а также действий, которые могут привести к установлению и поддержанию монопольно высокой цены. "При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - уточняет служба. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены. Позднее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с ее территориальными органами и Генеральной Прокуратурой РФ проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты.
https://ria.ru/20230713/aviabilety-1884043822.html
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экономика, россия, виталий ванцев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), рбк (медиагруппа), цены на нефть
Экономика, Россия, Виталий Ванцев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), РБК (медиагруппа), Цены на нефть
ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву после слов о росте цен на билеты

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву в связи с его заявлением о возможном росте цен на авиабилеты, следует из сообщения регулятора.
"ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты... 13 июля 2023 года ряд СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на авиабилеты... Такие прогнозы совладелец АО "Авиакомпания Азимут", совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" озвучил в СМИ... ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
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ФАС отметила, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок и напомнило о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие действия приводят к установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок и наценок, а также действий, которые могут привести к установлению и поддержанию монопольно высокой цены.
«
"При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - уточняет служба.
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.
Позднее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с ее территориальными органами и Генеральной Прокуратурой РФ проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты.
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ЭкономикаРоссияВиталий ВанцевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РБК (медиагруппа)Цены на нефть
 
 
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