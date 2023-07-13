ФАС выдала предостережение совладельцу "Внуково" из-за его комментариев
ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву после слов о росте цен на билеты
ФАС табличка. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву в связи с его заявлением о возможном росте цен на авиабилеты, следует из сообщения регулятора.
"ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты... 13 июля 2023 года ряд СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на авиабилеты... Такие прогнозы совладелец АО "Авиакомпания Азимут", совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" озвучил в СМИ... ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
ФАС отметила, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок и напомнило о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие действия приводят к установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок и наценок, а также действий, которые могут привести к установлению и поддержанию монопольно высокой цены.
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"При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики", - уточняет служба.
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.
Позднее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что совместно с ее территориальными органами и Генеральной Прокуратурой РФ проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты.