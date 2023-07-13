https://ria.ru/20230713/biblioteka-1883996347.html

В новосибирскую библиотеку вернули книгу, выданную в 1928 году

В новосибирскую библиотеку вернули книгу, выданную в 1928 году - РИА Новости, 13.07.2023

В новосибирскую библиотеку вернули книгу, выданную в 1928 году

Выданное читателю в 1928 году издание романа американского писателя Эптона Синклера "Сильвия" вернули в Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:35

2023-07-13T15:35

2023-07-13T15:35

новосибирск

карл маркс

общество

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НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Выданное читателю в 1928 году издание романа американского писателя Эптона Синклера "Сильвия" вернули в Центральную городскую библиотеку им. К. Маркса в Новосибирске, рассказала РИА Новости заместитель директора библиотеки Елена Немцева. Она пояснила, что книгу со штампами "Центральная библиотека имени Карла Маркса г. Ново-Николаевск" в библиотеку принесла местная жительница Виктория Агамян, обнаружившая издание в архиве семьи. Кто из ее предков брал роман в библиотеке 95 лет назад, она не знает. Судя по штемпелю, в последний раз книгу выдали читателю в 1928 году. "В истории библиотеки не так много случаев с небывало длительной задержкой книг. Однажды в библиотеку вернули издание спустя 10 лет – книгу также обнаружили родственники читательницы", - сообщила Немцева, отметив, что возвращенная книга находится в довольно ветхом состоянии и вряд ли представляет антикварную ценность. В библиотеке пояснили, что американский писатель-социалист Эптон Синклер написал роман "Сильвия" в 1913 году, а официально книга впервые переведена на русский язык в 1922 году. Титульный лист возвращенного издания не сохранился, но библиотекари предположили, что книга издана в промежутке между 1922 (год перевода романа) и 1926 годами (год переименования Ново-Николаевска в Новосибирск). Между тем, в романе используется дореформенная орфография, с буквами "ер", "ять", хотя после 1918 года типографии уже не должны были выпускать издания с прежним правописанием. В Библиотеке К. Маркса, одной из старейших муниципальных библиотек Новосибирска, открытой в 1920 году, поблагодарили семью Агамян за возвращение книги. Первоначально Центральная городская библиотека им. К. Маркса располагалась в здании бывшего Русско-азиатского банка на Новониколаевском проспекте, сейчас это Красный проспект, 26. Первым книжным фондом послужила библиотека "Союза торгово-промышленных служащих". На момент открытия фонд Центральной библиотеки им. К. Маркса насчитывал 10 тысяч томов. Сейчас в библиотеке более 100 тысяч экземпляров изданий.

https://ria.ru/20230314/biblioteka-1857682023.html

https://ria.ru/20220623/durer-1797552715.html

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирск, карл маркс, общество