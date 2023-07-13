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Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности
Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности
Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T06:40
2023-07-13T06:40
2023-07-13T07:55
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что общими приоритетами РФ и АСЕАН являются расширение и укрепление многопланового сотрудничества. Он добавил, что в настоящее время интенсивно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и национальных советов безопасности. "На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования", - сказал Лавров, открывая встречу Россия-АСЕАН. Он подчеркнул, что Москва "последовательно выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития АТР". "Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве", - заключил министр.
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россия, москва, сергей лавров, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности
Лавров назвал хорошими перспективы России и АСЕАН в сфере продовольственной безопасности
ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что общими приоритетами РФ и АСЕАН являются расширение и укрепление многопланового сотрудничества. Он добавил, что в настоящее время интенсивно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и национальных советов безопасности.
"На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования", - сказал Лавров, открывая встречу Россия-АСЕАН.
Он подчеркнул, что Москва
"последовательно выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития АТР".
"Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве", - заключил министр.
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