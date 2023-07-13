https://ria.ru/20230713/bezopasnost-1883881736.html

Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности

Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности - РИА Новости, 13.07.2023

Лавров оценил перспективы России и АСЕАН в продовольственной безопасности

Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T06:40

2023-07-13T06:40

2023-07-13T07:55

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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что общими приоритетами РФ и АСЕАН являются расширение и укрепление многопланового сотрудничества. Он добавил, что в настоящее время интенсивно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и национальных советов безопасности. "На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования", - сказал Лавров, открывая встречу Россия-АСЕАН. Он подчеркнул, что Москва "последовательно выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития АТР". "Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве", - заключил министр.

https://ria.ru/20230712/asean-1883712760.html

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