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В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник - РИА Новости, 13.07.2023
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:33
2023-07-13T17:33
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пограничники посадили вражеский дрон в приграничном Суджанском районе Курской области. "Наши пограничники приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20230624/pvo-1880121241.html
курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник

Старовойт: курские пограничники с помощью средств РЭБ приземлили вражеский беспилотник

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские пограничники . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Пограничники посадили вражеский дрон в приграничном Суджанском районе Курской области.
"Наши пограничники приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет", — сообщил Старовойт.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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