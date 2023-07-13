https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html

В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник

В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник - РИА Новости, 13.07.2023

В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник

Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:33

2023-07-13T17:33

2023-07-13T17:33

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пограничники посадили вражеский дрон в приграничном Суджанском районе Курской области. "Наши пограничники приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20230624/pvo-1880121241.html

курская область

суджанский район

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Кирилл Волков

происшествия, курская область, суджанский район, роман старовойт, ситуация в днр и лнр