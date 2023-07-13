https://ria.ru/20230713/bespilotnik-1884043629.html
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник - РИА Новости, 13.07.2023
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:33
2023-07-13T17:33
2023-07-13T17:33
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Курские пограничники приземлили вражеский FPV-дрон с помощью средств радиоэлектронной борьбы, чем предотвратили возможные негативные последствия от взрыва, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пограничники посадили вражеский дрон в приграничном Суджанском районе Курской области. "Наши пограничники приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался. Пострадавших и повреждений нет", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20230624/pvo-1880121241.html
курская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курской области пограничники приземлили вражеский беспилотник
Старовойт: курские пограничники с помощью средств РЭБ приземлили вражеский беспилотник