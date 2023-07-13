https://ria.ru/20230713/berns-1884037068.html

Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш

Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш - РИА Новости, 13.07.2023

Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш

Глава ЦРУ Уильям Бернс претендует на пост госсекретаря США, считает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ссылается на... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:10

2023-07-13T17:10

2023-07-13T17:10

в мире

сша

россия

украина

сеймур херш

джо байден

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс претендует на пост госсекретаря США, считает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ссылается на источник в разведке. В июле Бернс выступал с речью в Британии. В выступлении он продемонстрировал компетентность и опыт, а также провозгласил свою "любовь" к президенту США Джо Байдену и нелюбовь ко "всему русскому", включая президента РФ Владимира Путина, отмечает журналист. Глава ЦРУ также отметил, что конфликт на Украине якобы является "стратегическим провалом" для России. "Мне сказали, что речь Бернса была, по сути, заявлением о приеме на работу в будущее правительство или, возможно, в нынешнее на пост госсекретаря", - написал Херш в материале на платформе Substack. Сейчас "муравьи борются за крошки умирающей администрации", цитирует Херш слова источника. Согласно источнику, Бернс довольно амбициозен. "А когда ты госсекретарь, весь мир у твоих ног", - добавил он. Херш напомнил, что Бернс при Джордже Буше-младшем служил послом США в России, при Бараке Обаме он был заместителем госсекретаря.

https://ria.ru/20230713/khersh-1884026928.html

https://ria.ru/20230630/vybory-1881529034.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, сеймур херш, джо байден, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)