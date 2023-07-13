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Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш - РИА Новости, 13.07.2023
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17:10 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/berns-1884037068.html
Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш
Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш - РИА Новости, 13.07.2023
Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш
Глава ЦРУ Уильям Бернс претендует на пост госсекретаря США, считает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ссылается на... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:10
2023-07-13T17:10
в мире
сша
россия
украина
сеймур херш
джо байден
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс претендует на пост госсекретаря США, считает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ссылается на источник в разведке. В июле Бернс выступал с речью в Британии. В выступлении он продемонстрировал компетентность и опыт, а также провозгласил свою "любовь" к президенту США Джо Байдену и нелюбовь ко "всему русскому", включая президента РФ Владимира Путина, отмечает журналист. Глава ЦРУ также отметил, что конфликт на Украине якобы является "стратегическим провалом" для России. "Мне сказали, что речь Бернса была, по сути, заявлением о приеме на работу в будущее правительство или, возможно, в нынешнее на пост госсекретаря", - написал Херш в материале на платформе Substack. Сейчас "муравьи борются за крошки умирающей администрации", цитирует Херш слова источника. Согласно источнику, Бернс довольно амбициозен. "А когда ты госсекретарь, весь мир у твоих ног", - добавил он. Херш напомнил, что Бернс при Джордже Буше-младшем служил послом США в России, при Бараке Обаме он был заместителем госсекретаря.
https://ria.ru/20230713/khersh-1884026928.html
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в мире, сша, россия, украина, сеймур херш, джо байден, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Сеймур Херш, Джо Байден, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Глава ЦРУ претендует на пост госсекретаря США, считает журналист Херш

Американский журналист Херш: глава ЦРУ Уильям Бернс претендует на пост госсекретаря США

© AP Photo / Amanda Andrade-RhoadesДиректор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Amanda Andrade-Rhoades
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс претендует на пост госсекретаря США, считает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который ссылается на источник в разведке.
В июле Бернс выступал с речью в Британии. В выступлении он продемонстрировал компетентность и опыт, а также провозгласил свою "любовь" к президенту США Джо Байдену и нелюбовь ко "всему русскому", включая президента РФ Владимира Путина, отмечает журналист. Глава ЦРУ также отметил, что конфликт на Украине якобы является "стратегическим провалом" для России.
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"Мне сказали, что речь Бернса была, по сути, заявлением о приеме на работу в будущее правительство или, возможно, в нынешнее на пост госсекретаря", - написал Херш в материале на платформе Substack.
Сейчас "муравьи борются за крошки умирающей администрации", цитирует Херш слова источника. Согласно источнику, Бернс довольно амбициозен. "А когда ты госсекретарь, весь мир у твоих ног", - добавил он.
Херш напомнил, что Бернс при Джордже Буше-младшем служил послом США в России, при Бараке Обаме он был заместителем госсекретаря.
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В миреСШАРоссияУкраинаСеймур ХершДжо БайденУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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