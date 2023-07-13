https://ria.ru/20230713/belorussiya-1884017285.html
КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка террористов
КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка террористов - РИА Новости, 13.07.2023
КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка террористов
КГБ Белоруссии исключил из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к террористической деятельности, помилованных ранее президентом страны Александром... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:14
2023-07-13T16:14
2023-07-13T16:14
в мире
белоруссия
роман протасевич
софия сапега
кгб белоруссии
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. КГБ Белоруссии исключил из публикуемого на его сайте перечня лиц, причастных к террористической деятельности, помилованных ранее президентом страны Александром Лукашенко Романа Протасевича и Софью Сапегу. В опубликованном на сайте ведомства перечне, датируемом 12 июля, фамилий Протасевича и Сапеги нет, хотя до этого были. Минский областной суд сообщил 18 мая, что приговор по делу создателей признанного террористическим Telegram-канала NEXTA вступил в силу, поскольку не был обжалован и опротестован. До этого суд приговорил Протасевича к лишению свободы на срок 8 лет, а также заочно приговорил основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило - к колонии на 20 лет, заочно экс-редактора Яна Рудика – на 19 лет. Позже Протасевич сообщил, что президент Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая. Гродненский областной суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии. Седьмого июня помилованную указом Лукашенко Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко. Сапега и Протасевич были задержаны в Белоруссии в конце мая 2021 года. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
https://ria.ru/20230613/protasevich-1877754863.html
https://ria.ru/20230607/sapega-1876789066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, роман протасевич, софия сапега, кгб белоруссии, задержание основателя telegram-канала nexta
В мире, Белоруссия, Роман Протасевич, София Сапега, КГБ Белоруссии, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка террористов
КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из списка террористов после их помилования