https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США - РИА Новости, 13.07.2023
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США
Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:38
2023-07-13T20:38
2023-07-13T20:38
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом по итогам саммита стран Северной Европы и США. "В настоящее время мы обсуждаем DCA (Defence Cooperation Agreement - соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией - ред.), и многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим", - ответил Ниинистё на вопрос журналиста о возможности размещения в стране постоянной базы США. В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html
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сша, финляндия, саули ниинисте, джо байден, хельсинки
США, Финляндия, Саули Ниинисте, Джо Байден, Хельсинки
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США
Президент Ниинисте заявил, что Финляндия открыта для размещения военной базы США