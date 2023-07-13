https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html

Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США

Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США - РИА Новости, 13.07.2023

Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США

Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:38

2023-07-13T20:38

2023-07-13T20:38

сша

финляндия

саули ниинисте

джо байден

хельсинки

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом по итогам саммита стран Северной Европы и США. "В настоящее время мы обсуждаем DCA (Defence Cooperation Agreement - соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией - ред.), и многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим", - ответил Ниинистё на вопрос журналиста о возможности размещения в стране постоянной базы США. В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.

https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html

сша

финляндия

хельсинки

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сша, финляндия, саули ниинисте, джо байден, хельсинки