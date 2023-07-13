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Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США - РИА Новости, 13.07.2023
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20:38 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/baza-1884077242.html
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США - РИА Новости, 13.07.2023
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США
Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T20:38
2023-07-13T20:38
сша
финляндия
саули ниинисте
джо байден
хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом по итогам саммита стран Северной Европы и США. "В настоящее время мы обсуждаем DCA (Defence Cooperation Agreement - соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией - ред.), и многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим", - ответил Ниинистё на вопрос журналиста о возможности размещения в стране постоянной базы США. В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html
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сша, финляндия, саули ниинисте, джо байден, хельсинки
США, Финляндия, Саули Ниинисте, Джо Байден, Хельсинки
Президент Финляндии ответил на вопрос о возможном размещении базы США

Президент Ниинисте заявил, что Финляндия открыта для размещения военной базы США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Президент Финляндии Саули Ниинисте
 Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости. Финляндия открыта для размещения военной базы США, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе пресс-брифинга со своим американским коллегой Джо Байденом по итогам саммита стран Северной Европы и США.
"В настоящее время мы обсуждаем DCA (Defence Cooperation Agreement - соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией - ред.), и многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим", - ответил Ниинистё на вопрос журналиста о возможности размещения в стране постоянной базы США.
В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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СШАФинляндияСаули НиинистеДжо БайденХельсинки
 
 
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