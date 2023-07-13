https://ria.ru/20230713/bayden-1884079555.html

"До самой смерти". Слова Байдена в адрес Зеленского шокировали американцев

"До самой смерти". Слова Байдена в адрес Зеленского шокировали американцев - РИА Новости, 13.07.2023

"До самой смерти". Слова Байдена в адрес Зеленского шокировали американцев

Читателей Daily Mail из США разозлило обещание президента страны Джо Байдена продолжить отправлять миллиарды долларов финансовой помощи Украине. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T21:00

2023-07-13T21:00

2023-07-13T21:03

политика

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Читателей Daily Mail из США разозлило обещание президента страны Джо Байдена продолжить отправлять миллиарды долларов финансовой помощи Украине."Какая катастрофа. Посмотрите на лицо Зеленского. Он знает, что сможет доить старую козу до тех пор, пока она не умрет", — посетовала Jen."Господи, помоги нам! Это правительство намерено уничтожить Америку", — считает Rocky Acres."Худший и самый опасный президент в истории США. Он разрушает эту страну и другие тоже. Он марионетка глубинного государства. <…> Страшно за наш мир", — поделилась мнением VALadyLovesDM."Не можем позволить себе заботиться о наших гражданах, но отправляем миллиарды долларов на боеприпасы!" — возмутился the other one too."Считаю дни до того момента, как этот парень поскорее уберется из Белого дома", — написал пользователь justme.Накануне президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому продолжить поддержку ВСУ. Вашингтон на сегодняшний день выступает крупнейшим военным и экономическим донором Киева и неоднократно на официальном уровне давал понять, что намерен снабжать Украину оружием "столько, сколько потребуется".

https://ria.ru/20230713/vsu-1884072334.html

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сша

украина

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политика, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины