"До самой смерти". Слова Байдена в адрес Зеленского шокировали американцев
Читатели DM из США пришли в ярость от обещания Байдена продолжить финансировать Украину
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Читателей Daily Mail из США разозлило обещание президента страны Джо Байдена продолжить отправлять миллиарды долларов финансовой помощи Украине.
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"Какая катастрофа. Посмотрите на лицо Зеленского. Он знает, что сможет доить старую козу до тех пор, пока она не умрет", — посетовала Jen.
"Господи, помоги нам! Это правительство намерено уничтожить Америку", — считает Rocky Acres.
"Худший и самый опасный президент в истории США. Он разрушает эту страну и другие тоже. Он марионетка глубинного государства. <…> Страшно за наш мир", — поделилась мнением VALadyLovesDM.
"Не можем позволить себе заботиться о наших гражданах, но отправляем миллиарды долларов на боеприпасы!" — возмутился the other one too.
"Считаю дни до того момента, как этот парень поскорее уберется из Белого дома", — написал пользователь justme.
Накануне президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому продолжить поддержку ВСУ. Вашингтон на сегодняшний день выступает крупнейшим военным и экономическим донором Киева и неоднократно на официальном уровне давал понять, что намерен снабжать Украину оружием "столько, сколько потребуется".