https://ria.ru/20230713/bayden-1884058000.html

Байден перепутал Ирландию и Исландию

Байден перепутал Ирландию и Исландию - РИА Новости, 13.07.2023

Байден перепутал Ирландию и Исландию

Президент США Джо Байден оговорился, перечисляя министров - участников встречи в Финляндии. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:26

2023-07-13T18:26

2023-07-13T18:29

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, перечисляя министров - участников встречи в Финляндии. "Министр Колбурн - дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава исландского МИД. В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. У президента США ирландские корни по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания. Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. За неделю он дважды перепутал Россию с Украиной, сперва заявив, что Вашингтон должен помочь РФ соответствовать требованиям НАТО, а затем - что Россия атакует свою же территорию. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент США не смог выговорить количество членов альянса. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал.

https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html

https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html

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в мире, сша, джо байден, нато, ирландия, россия