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Байден перепутал Ирландию и Исландию - РИА Новости, 13.07.2023
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18:26 13.07.2023 (обновлено: 18:29 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/bayden-1884058000.html
Байден перепутал Ирландию и Исландию
Байден перепутал Ирландию и Исландию - РИА Новости, 13.07.2023
Байден перепутал Ирландию и Исландию
Президент США Джо Байден оговорился, перечисляя министров - участников встречи в Финляндии. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:26
2023-07-13T18:29
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, перечисляя министров - участников встречи в Финляндии. "Министр Колбурн - дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава исландского МИД. В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. У президента США ирландские корни по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания. Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. За неделю он дважды перепутал Россию с Украиной, сперва заявив, что Вашингтон должен помочь РФ соответствовать требованиям НАТО, а затем - что Россия атакует свою же территорию. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент США не смог выговорить количество членов альянса. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал.
https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html
https://ria.ru/20230708/bayden-1882919487.html
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в мире, сша, джо байден, нато, ирландия, россия
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Ирландия, Россия
Байден перепутал Ирландию и Исландию

Байден вновь оговорился, перепутав Ирландию и Исландию, при перечислении министров

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден выступает в Чикаго
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, перечисляя министров - участников встречи в Финляндии.
"Министр Колбурн - дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава исландского МИД.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
12 июля, 22:19
В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
У президента США ирландские корни по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.
Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. За неделю он дважды перепутал Россию с Украиной, сперва заявив, что Вашингтон должен помочь РФ соответствовать требованиям НАТО, а затем - что Россия атакует свою же территорию. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент США не смог выговорить количество членов альянса.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО
8 июля, 02:38
 
В миреСШАДжо БайденНАТОИрландияРоссия
 
 
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