Байден перепутал Ирландию и Исландию
Байден вновь оговорился, перепутав Ирландию и Исландию, при перечислении министров
© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден выступает в Чикаго
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден выступает в Чикаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, перечисляя министров - участников встречи в Финляндии.
"Министр Колбурн - дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава исландского МИД.
В четверг в Хельсинки прошел третий саммит стран Северной Европы и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году.
У президента США ирландские корни по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.
Байден неоднократно допускал оговорки во время публичных заявлений. За неделю он дважды перепутал Россию с Украиной, сперва заявив, что Вашингтон должен помочь РФ соответствовать требованиям НАТО, а затем - что Россия атакует свою же территорию. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент США не смог выговорить количество членов альянса.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал народное название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал.