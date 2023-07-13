https://ria.ru/20230713/bayden-1884052187.html

Байден заявил, что США останутся связанными с НАТО

Байден заявил, что США останутся связанными с НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Байден заявил, что США останутся связанными с НАТО

США останутся связанными с НАТО, заявил в четверг президент США Джо Байден в ответ на предложения из конгресса выйти из альянса. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T18:00

2023-07-13T18:00

2023-07-13T18:21

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США останутся связанными с НАТО, заявил в четверг президент США Джо Байден в ответ на предложения из конгресса выйти из альянса."Я могу полностью гарантировать, есть огромная поддержка американцев, членов конгресса как в сенате, так и в палате ... мы будем вместе", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, отвечая на вопрос о том, что конгресс США "многократно не мог одобрить законопроект, который бы запрещал президенту США выход из НАТО без предварительного одобрения конгресса"."Американцы со времен окончания Второй мировой войны и образования НАТО знают, что наша безопасность заключается в единстве между европейскими и трансатлантическими партнерами, нами", - подчеркнул президент США, отметив при этом, что "никто не может гарантировать будущее, но это лучший выбор, который возможно сделать".Предшественник Байдена Дональд Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20230713/ukraina-1884051790.html

https://ria.ru/20230713/ukraina-1884051226.html

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в мире, сша, нато, ситуация в днр и лнр, финляндия, джо байден, дональд трамп