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Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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15:09 13.07.2023 (обновлено: 15:15 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html
Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО
Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс за три... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:09
2023-07-13T15:15
в мире
саули ниинисте
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финляндия
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вашингтон (штат)
джо байден
петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс за три секунды. "Мне очень приятно приветствовать Вас в Финляндии. И я продолжу благодарить Вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности", - заявил Ниинистё Байдену в начале их двусторонней встречи, транслировавшейся на сайте газеты Iltalehti. В своем ответе Байден вспомнил, как Ниинистё во время своего визита в Вашингтон спросил, поддержат ли Соединенные Штаты членство Финляндии в НАТО. "Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да", - сказал Байден. Американский президент также подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности. "Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее", - сказал Байден. На встрече также присутствовали премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, посол США в Хельсинки Дуглас Хики, посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала и ряд других сотрудников. Также в четверг в финской столице состоится саммит стран Северной Европы и США.
https://ria.ru/20230713/derzost-1883942784.html
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в мире, саули ниинисте, нато, финляндия, сша, вашингтон (штат), джо байден, петтери орпо
В мире, Саули Ниинисте, НАТО, Финляндия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Петтери Орпо
Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО

Байден рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в НАТО за три секунды

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисте
Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс за три секунды.
"Мне очень приятно приветствовать Вас в Финляндии. И я продолжу благодарить Вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности", - заявил Ниинистё Байдену в начале их двусторонней встречи, транслировавшейся на сайте газеты Iltalehti.
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В своем ответе Байден вспомнил, как Ниинистё во время своего визита в Вашингтон спросил, поддержат ли Соединенные Штаты членство Финляндии в НАТО.
«
"Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да", - сказал Байден.
Американский президент также подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности.
«
"Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее", - сказал Байден.
На встрече также присутствовали премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, посол США в Хельсинки Дуглас Хики, посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала и ряд других сотрудников.
Также в четверг в финской столице состоится саммит стран Северной Европы и США.
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В миреСаули НиинистеНАТОФинляндияСШАВашингтон (штат)Джо БайденПеттери Орпо
 
 
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