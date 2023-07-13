https://ria.ru/20230713/bayden-1883988654.html

Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО

Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Байден рассказал, как принималось решение о вступлении Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс за три... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:09

2023-07-13T15:09

2023-07-13T15:15

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петтери орпо

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё рассказал, что принял решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс за три секунды. "Мне очень приятно приветствовать Вас в Финляндии. И я продолжу благодарить Вас за вашу большую поддержку в то время, когда Финляндия вступала в новую эру своей политики безопасности", - заявил Ниинистё Байдену в начале их двусторонней встречи, транслировавшейся на сайте газеты Iltalehti. В своем ответе Байден вспомнил, как Ниинистё во время своего визита в Вашингтон спросил, поддержат ли Соединенные Штаты членство Финляндии в НАТО. "Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать "да", - сказал Байден. Американский президент также подчеркнул важность сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности. "Я не думаю, что НАТО когда-либо была сильнее", - сказал Байден. На встрече также присутствовали премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, посол США в Хельсинки Дуглас Хики, посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала и ряд других сотрудников. Также в четверг в финской столице состоится саммит стран Северной Европы и США.

https://ria.ru/20230713/derzost-1883942784.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883859292.html

финляндия

сша

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в мире, саули ниинисте, нато, финляндия, сша, вашингтон (штат), джо байден, петтери орпо