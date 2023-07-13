Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве. Архивное фото
Вчерашнюю речь Байдена в университете Вильнюса заранее называли исторической, но двадцатиминутное выступление после саммита НАТО стало набором набивших оскомину лозунгов о борьбе за свободу, уверений в силе и единстве альянса и в том, что "наша приверженность Украине не изменится".
Американский президент неожиданно закончил свое выступление неуместным возгласом "Боже, защити наши войска!", но самой точной стала фраза, сказанная им еще за несколько часов до выступления в университете. В начале встречи с Зеленским американский президент решил пошутить, чтобы взбодрить своего украинского коллегу: "Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами. Мы никуда не денемся".
Зеленский рассмеялся, но на самом деле ничего ободряющего в этих словах нет. Вы застряли вместе с нами, но мы никуда не уйдем, то есть украинцам и дальше предстоит умирать за американские интересы. Главный из которых это не "защита свободы украинского народа", а борьба с Россией — не понимать этого может только тот, кто слеп и к тому же не помнит опыта американской "борьбы за свободу" разных народов Земли, начиная с филиппинского в конце XIX века и заканчивая афганским в XXI веке. Игра на национальных чувствах чужих народов — любимая забава янки, всегда выставлявших себя "рыцарями света", защищающими слабых и несчастных от тиранов и завоевателей. То, что результатом этой борьбы стала американская глобальная гегемония, это, конечно, случайное совпадение. Как и то, что неблагодарные облагодетельствованные американцами народы почему-то не могут забыть им миллионы убитых собственных граждан и разоренные страны.
В Вильнюсе Украину предсказуемо не позвали в НАТО, потому что воевать напрямую с Россией атлантисты не собираются, их более чем устраивает битва руками украинского народа — народа, который в России всеми воспринимается как часть большой русской цивилизации. При этом Байден расхваливал НАТО, заявив о том, что она никогда не была так сильна и едина — и даже расширяется. Естественно, в ответ на вызов, который бросила Россия, — и его, по словам Байдена, приняли не только Штаты и НАТО, но и "наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе, во всем мире". То есть опять глобальный альянс демократий? Да, хотя в этот раз Байден и не употреблял сей термин, но речь идет именно о нем. А как все помнят, противниками демократий являются автократии, то есть Россия, Китай, Иран и прочие несогласные с атлантическим доминированием державы. Они, негодные, не дают всему человечеству наслаждаться плодами американского лидерства — и как же можно им не ответить?
И главный ответ, по Байдену, это единство — НАТО, Запада, всего демократического мира. Он так часто говорит об этом последние полтора года, что одно это уже способно вызвать сомнения. Причем для обоснования своего тезиса он постоянно прибегает к одному и тому же приему — утверждению о том, что Владимир Путин просчитался, когда рассчитывал на раскол НАТО.
Совершенно непонятно, откуда хозяин Белого дома взял эту убежденность в том, что президент России рассчитывал на раскол НАТО, — никаких оснований для подобных утверждений нет. Можно говорить о том, что Москва рассчитывала на другой, более успешный ход СВО, вследствие чего Запад не успел бы оказать Украине масштабную военную помощь, но говорить о ставке на распад альянса? Неужели Байден сам в это верит? Конечно, нет, но этот прием нужен ему для того, чтобы подчеркнуть как единство НАТО, так и его настрой поддерживать Украину так долго, как это будет нужно. Однако в реальности у альянса нет никакой уверенности в том, что он сможет — тем более на нынешнем уровне — поддерживать Киев бесконечно долго. Вернее, есть ровно противоположная уверенность: ни поставки оружия, ни политическая поддержка западными обществами Украины не бесконечны. Более того, они уже начинают ослабевать, а учитывая то, что в следующем году в целом ряде ключевых западных стран (в первую очередь в США и Великобритании) пройдут выборы, украинская тема станет остро внутриполитической и играющей против властей. Это понимают все — как и то, что упорным стремлением включить Украину в НАТО после завершения конфликта Запад сам не оставляет Москве никакого другого выбора, кроме как идти до конца, то есть до смены киевского режима и ликвидации нынешней формы украинской государственности.
Так что это не Путин, а Байден рассчитывает на то, что противник сломается, — и этот расчет является единственной надеждой США на победу над Россией в украинском конфликте. Но наша страна не собирается ни отступать, ни сдаваться, ни ломаться изнутри — потому что, в отличие от американцев, для нас вопрос стоит даже не только о нашей национальной безопасности, но и о нашем будущем, судьбе русской цивилизации.