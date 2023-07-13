https://ria.ru/20230713/bayden-1883860637.html

Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского

Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского - РИА Новости, 13.07.2023

Действительно плохая новость: Байдену никуда не деться от Зеленского

Вчерашнюю речь Байдена в университете Вильнюса заранее называли исторической, но двадцатиминутное выступление после саммита НАТО стало набором набивших оскомину РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:02

россия

владимир путин

нато

украина

вильнюс

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853148568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02f4c015caaaf28c77447ff12dfe932.jpg

Вчерашнюю речь Байдена в университете Вильнюса заранее называли исторической, но двадцатиминутное выступление после саммита НАТО стало набором набивших оскомину лозунгов о борьбе за свободу, уверений в силе и единстве альянса и в том, что "наша приверженность Украине не изменится".Американский президент неожиданно закончил свое выступление неуместным возгласом "Боже, защити наши войска!", но самой точной стала фраза, сказанная им еще за несколько часов до выступления в университете. В начале встречи с Зеленским американский президент решил пошутить, чтобы взбодрить своего украинского коллегу: "Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами. Мы никуда не денемся".Зеленский рассмеялся, но на самом деле ничего ободряющего в этих словах нет. Вы застряли вместе с нами, но мы никуда не уйдем, то есть украинцам и дальше предстоит умирать за американские интересы. Главный из которых это не "защита свободы украинского народа", а борьба с Россией — не понимать этого может только тот, кто слеп и к тому же не помнит опыта американской "борьбы за свободу" разных народов Земли, начиная с филиппинского в конце XIX века и заканчивая афганским в XXI веке. Игра на национальных чувствах чужих народов — любимая забава янки, всегда выставлявших себя "рыцарями света", защищающими слабых и несчастных от тиранов и завоевателей. То, что результатом этой борьбы стала американская глобальная гегемония, это, конечно, случайное совпадение. Как и то, что неблагодарные облагодетельствованные американцами народы почему-то не могут забыть им миллионы убитых собственных граждан и разоренные страны.В Вильнюсе Украину предсказуемо не позвали в НАТО, потому что воевать напрямую с Россией атлантисты не собираются, их более чем устраивает битва руками украинского народа — народа, который в России всеми воспринимается как часть большой русской цивилизации. При этом Байден расхваливал НАТО, заявив о том, что она никогда не была так сильна и едина — и даже расширяется. Естественно, в ответ на вызов, который бросила Россия, — и его, по словам Байдена, приняли не только Штаты и НАТО, но и "наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе, во всем мире". То есть опять глобальный альянс демократий? Да, хотя в этот раз Байден и не употреблял сей термин, но речь идет именно о нем. А как все помнят, противниками демократий являются автократии, то есть Россия, Китай, Иран и прочие несогласные с атлантическим доминированием державы. Они, негодные, не дают всему человечеству наслаждаться плодами американского лидерства — и как же можно им не ответить?И главный ответ, по Байдену, это единство — НАТО, Запада, всего демократического мира. Он так часто говорит об этом последние полтора года, что одно это уже способно вызвать сомнения. Причем для обоснования своего тезиса он постоянно прибегает к одному и тому же приему — утверждению о том, что Владимир Путин просчитался, когда рассчитывал на раскол НАТО.Совершенно непонятно, откуда хозяин Белого дома взял эту убежденность в том, что президент России рассчитывал на раскол НАТО, — никаких оснований для подобных утверждений нет. Можно говорить о том, что Москва рассчитывала на другой, более успешный ход СВО, вследствие чего Запад не успел бы оказать Украине масштабную военную помощь, но говорить о ставке на распад альянса? Неужели Байден сам в это верит? Конечно, нет, но этот прием нужен ему для того, чтобы подчеркнуть как единство НАТО, так и его настрой поддерживать Украину так долго, как это будет нужно. Однако в реальности у альянса нет никакой уверенности в том, что он сможет — тем более на нынешнем уровне — поддерживать Киев бесконечно долго. Вернее, есть ровно противоположная уверенность: ни поставки оружия, ни политическая поддержка западными обществами Украины не бесконечны. Более того, они уже начинают ослабевать, а учитывая то, что в следующем году в целом ряде ключевых западных стран (в первую очередь в США и Великобритании) пройдут выборы, украинская тема станет остро внутриполитической и играющей против властей. Это понимают все — как и то, что упорным стремлением включить Украину в НАТО после завершения конфликта Запад сам не оставляет Москве никакого другого выбора, кроме как идти до конца, то есть до смены киевского режима и ликвидации нынешней формы украинской государственности.Так что это не Путин, а Байден рассчитывает на то, что противник сломается, — и этот расчет является единственной надеждой США на победу над Россией в украинском конфликте. Но наша страна не собирается ни отступать, ни сдаваться, ни ломаться изнутри — потому что, в отличие от американцев, для нас вопрос стоит даже не только о нашей национальной безопасности, но и о нашем будущем, судьбе русской цивилизации.

https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

россия

украина

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, владимир путин, нато, украина, вильнюс, аналитика