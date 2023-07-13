https://ria.ru/20230713/aviatsiya-1883878350.html
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении
Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:03
2023-07-13T05:03
2023-07-13T08:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240179_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_29354b67bb60658e14c7c7e846b4d515.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск "Запад" нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил Зыбинский.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240179_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_db43effb72087e082448317c1e14b9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении
Авиация группировки "Запад" нанесла восемь ударов по силам ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск "Запад" нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил Зыбинский.