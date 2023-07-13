Рейтинг@Mail.ru
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 13.07.2023 (обновлено: 08:13 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/aviatsiya-1883878350.html
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении
Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T05:03
2023-07-13T08:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240179_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_29354b67bb60658e14c7c7e846b4d515.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск "Запад" нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил Зыбинский.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240179_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_db43effb72087e082448317c1e14b9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении

Авиация группировки "Запад" нанесла восемь ударов по силам ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск "Запад" нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил Зыбинский.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала