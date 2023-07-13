https://ria.ru/20230713/aviatsiya-1883878350.html

ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении

ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023

ВКС нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении

Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:03

2023-07-13T05:03

2023-07-13T08:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиации группировки войск "Запад" нанесли восемь авиационных ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств из состава подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил Зыбинский.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины