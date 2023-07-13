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Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
15:29 13.07.2023 (обновлено: 17:15 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/aviabilety-1883994435.html
Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным
Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным - РИА Новости, 13.07.2023
Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным
Прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:29
2023-07-13T17:15
экономика
россия
виталий ванцев
рбк (медиагруппа)
цены на нефть
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены, заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. "Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований", - сказал Чалик, чьи слова приводятся в сообщении Минтранса. "Меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты", - отметил он.
https://ria.ru/20230706/tseny-1882633674.html
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экономика, россия, виталий ванцев, рбк (медиагруппа), цены на нефть, новости - туризм
Экономика, Россия, Виталий Ванцев, РБК (медиагруппа), Цены на нефть, Новости - Туризм, Туризм
Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным

Минтранс России счел прогноз о росте цен на авиабилеты до 40 процентов безосновательным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены, заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%.
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"Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований", - сказал Чалик, чьи слова приводятся в сообщении Минтранса.
«
"Меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты", - отметил он.
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