https://ria.ru/20230713/aviabilety-1883994435.html

Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным

Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным - РИА Новости, 13.07.2023

Минтранс счел прогноз о росте цен на авиабилеты безосновательным

Прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:29

2023-07-13T15:29

2023-07-13T17:15

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены, заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. "Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований", - сказал Чалик, чьи слова приводятся в сообщении Минтранса. "Меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты", - отметил он.

https://ria.ru/20230706/tseny-1882633674.html

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экономика, россия, виталий ванцев, рбк (медиагруппа), цены на нефть, новости - туризм