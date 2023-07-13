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Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
15:17 13.07.2023 (обновлено: 16:23 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/aviabilety-1883990814.html
Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента
Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента - РИА Новости, 13.07.2023
Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента
Рост стоимости авиабилетов по РФ в январе-мае составил в среднем 6,2% или 420 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, чьи слова приводятся в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:17
2023-07-13T16:23
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рост стоимости авиабилетов по РФ в январе-мае составил в среднем 6,2% или 420 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. "Минтранс России ведет постоянный мониторинг уровня цен на авиабилеты и во взаимодействии с авиакомпаниями принимает меры для сохранения доступности авиаперевозок. Так, на основе данных ФАС России, обработанных Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей", – сказал Чалик.
https://ria.ru/20230704/aviabilety-1881526982.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Туризм, Новости - Туризм
Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента

Минтранс сообщил, что стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 420 рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рост стоимости авиабилетов по РФ в январе-мае составил в среднем 6,2% или 420 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.
"Минтранс России ведет постоянный мониторинг уровня цен на авиабилеты и во взаимодействии с авиакомпаниями принимает меры для сохранения доступности авиаперевозок. Так, на основе данных ФАС России, обработанных Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей", – сказал Чалик.
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