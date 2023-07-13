https://ria.ru/20230713/aviabilety-1883990814.html

Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента

Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента - РИА Новости, 13.07.2023

Стоимость авиабилетов по России в январе-мае выросла на 6,2 процента

Рост стоимости авиабилетов по РФ в январе-мае составил в среднем 6,2% или 420 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, чьи слова приводятся в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:17

2023-07-13T15:17

2023-07-13T16:23

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рост стоимости авиабилетов по РФ в январе-мае составил в среднем 6,2% или 420 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, чьи слова приводятся в сообщении ведомства. "Минтранс России ведет постоянный мониторинг уровня цен на авиабилеты и во взаимодействии с авиакомпаниями принимает меры для сохранения доступности авиаперевозок. Так, на основе данных ФАС России, обработанных Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей", – сказал Чалик.

https://ria.ru/20230704/aviabilety-1881526982.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм