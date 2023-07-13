https://ria.ru/20230713/ataka-1883944526.html

Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении

Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023

Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении

Боец "Южной" группировки российских войск с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел в одиночку остановить атаку малой группы противника на позиции на... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:40

2023-07-13T12:40

2023-07-13T14:39

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Боец "Южной" группировки российских войск с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел в одиночку остановить атаку малой группы противника на позиции на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Выиграть время для контратаки военнослужащему помогло то, что украинские солдаты во время наступления неожиданно перепутали местоположение вражеских окопов."Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался, где именно они (украинские военные. — Прим. ред.) находятся", — рассказал агентству командир подразделения, в котором служит Юган.Российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и снова открыть огонь, ранив одного из украинцев. Второй военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.

https://ria.ru/20230516/tank-1872076879.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр