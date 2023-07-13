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Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 13.07.2023 (обновлено: 14:39 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/ataka-1883944526.html
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении
Боец "Южной" группировки российских войск с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел в одиночку остановить атаку малой группы противника на позиции на... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:40
2023-07-13T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Боец "Южной" группировки российских войск с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел в одиночку остановить атаку малой группы противника на позиции на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Выиграть время для контратаки военнослужащему помогло то, что украинские солдаты во время наступления неожиданно перепутали местоположение вражеских окопов."Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался, где именно они (украинские военные. — Прим. ред.) находятся", — рассказал агентству командир подразделения, в котором служит Юган.Российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и снова открыть огонь, ранив одного из украинцев. Второй военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.
https://ria.ru/20230516/tank-1872076879.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении

Боец ВС России Юган в одиночку остановил атаку ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Боец "Южной" группировки российских войск с позывным Юган, несмотря на контузию, сумел в одиночку остановить атаку малой группы противника на позиции на Донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Выиграть время для контратаки военнослужащему помогло то, что украинские солдаты во время наступления неожиданно перепутали местоположение вражеских окопов.
"Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался, где именно они (украинские военные. — Прим. ред.) находятся", — рассказал агентству командир подразделения, в котором служит Юган.
Российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и снова открыть огонь, ранив одного из украинцев. Второй военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.
По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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