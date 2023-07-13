Рейтинг@Mail.ru
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:49 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/asfalt-1883963602.html
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля - РИА Новости, 13.07.2023
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля
Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:49
2023-07-13T13:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817004262_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_4e27fe9eb9b7e8f22d6b083be0a21e99.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более половины от запланированного объема работ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах Москвы. "Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 миллиона "квадратов", - заявил он. Заместитель мэра пояснил, что одна из главных задач - это убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и изменчивой погоды, поскольку это может повлиять на безопасность движения. "Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре", - добавил он. Бирюков отметил, что ремонт проводится с применением современных технологий, используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах, суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.
https://ria.ru/20230629/asfalt-1881165503.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817004262_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_6ba065824ba43a5671f2c1b4bc07385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамена асфальтобетонного покрытия в Москве
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более половины от запланированного объема работ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах Москвы.
"Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 миллиона "квадратов", - заявил он.
Заместитель мэра пояснил, что одна из главных задач - это убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и изменчивой погоды, поскольку это может повлиять на безопасность движения.
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы
29 июня, 14:22
"Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре", - добавил он.
Бирюков отметил, что ремонт проводится с применением современных технологий, используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах, суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала