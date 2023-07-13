https://ria.ru/20230713/asfalt-1883963602.html
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля - РИА Новости, 13.07.2023
Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля
Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:49
2023-07-13T13:49
2023-07-13T13:49
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москва
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более половины от запланированного объема работ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах Москвы. "Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 миллиона "квадратов", - заявил он. Заместитель мэра пояснил, что одна из главных задач - это убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и изменчивой погоды, поскольку это может повлиять на безопасность движения. "Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре", - добавил он. Бирюков отметил, что ремонт проводится с применением современных технологий, используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах, суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.
https://ria.ru/20230629/asfalt-1881165503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более половины от запланированного объема работ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах Москвы.
"Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 миллиона "квадратов", - заявил он.
Заместитель мэра пояснил, что одна из главных задач - это убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и изменчивой погоды, поскольку это может повлиять на безопасность движения.
Асфальт обновили на Сколковском шоссе Москвы
"Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре", - добавил он.
Бирюков
отметил, что ремонт проводится с применением современных технологий, используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах, суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.