https://ria.ru/20230713/asfalt-1883963602.html

Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля

Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля - РИА Новости, 13.07.2023

Больше половины работ по замене асфальта в Москве выполнили с апреля

Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:49

2023-07-13T13:49

2023-07-13T13:49

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москва

петр бирюков

общество

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 13 миллионов квадратных метров асфальта в столице смогли заменить с апреля 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства, что составляет более половины от запланированного объема работ, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах Москвы. "Завершена замена асфальта на 469 объектах улично-дорожной сети, в том числе Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, в Лефортовском тоннеле. В общей сложности уложили более 13 миллионов квадратных метров асфальта, что составляет свыше 50% от запланированного объема в 23 миллиона "квадратов", - заявил он. Заместитель мэра пояснил, что одна из главных задач - это убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и изменчивой погоды, поскольку это может повлиять на безопасность движения. "Сейчас ведем работы по замене асфальтобетонного покрытия на более 500 объектах улично-дорожной сети, в том числе Ленинградском проспекте, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского, улице Академика Анохина и Новочеркасском бульваре", - добавил он. Бирюков отметил, что ремонт проводится с применением современных технологий, используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах, суммарно за сезон эти предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ремонт дорожного полотна проводится преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. После укладки асфальтобетонного покрытия в соответствии с технологией наносится разметка.

https://ria.ru/20230629/asfalt-1881165503.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы