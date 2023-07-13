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Лавров не согласился с определением АСЕАН как неэффективной структуры - РИА Новости, 13.07.2023
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11:09 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/asean-1883915545.html
Лавров не согласился с определением АСЕАН как неэффективной структуры
Лавров не согласился с определением АСЕАН как неэффективной структуры - РИА Новости, 13.07.2023
Лавров не согласился с определением АСЕАН как неэффективной структуры
Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что АСЕАН является неэффективной структурой, в ее рамках разрабатываются конкретные проекты по широкому ряду вопросов. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:09
2023-07-13T11:09
политика
россия
сергей лавров
экономическое сообщество асеан
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что АСЕАН является неэффективной структурой, в ее рамках разрабатываются конкретные проекты по широкому ряду вопросов. "Я не могу согласиться с тем, что АСЕАН – неэффективная структура", – сказал Лавров журналистам. "Если вы посмотрите документы, которые принимает АСЕАН, это очень насыщенные программы конкретных проектов в самых разных областях", – добавил он. Лавров заявил, что на самих саммитах АСЕАН принимаются документы, которые включают в том числе вопросы борьбы с инфекционными заболевания, туризма, борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности мореплавания. Глава МИД РФ отметил, что проекты АСЕАН могут быть не очень известными, потому что это "повседневная, практическая, неброская работа, которая, к сожалению, не привлекает внимание СМИ". "А эти СМИ сейчас подкидывают сюжеты типа угрозы со стороны России и Китая, а на Украине решается битва за свободу всего человечества, и многое продиктованное внутриполитическими событиями в той или иной стране", – заявил Лавров. Он подчеркнул, что АСЕАН критикуют те, кто хочет заменить эту структуру в качестве главной движущей силы архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе. "Договоренности, которые достигаются через учет интересов друг друга, на основе взаимной выгоды, гораздо прочнее, чем нечто, навязанное впопыхах", – отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883889984.html
https://ria.ru/20230417/g7-1865722860.html
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политика, россия, сергей лавров, экономическое сообщество асеан
Политика, Россия, Сергей Лавров, Экономическое сообщество АСЕАН
Лавров не согласился с определением АСЕАН как неэффективной структуры

Лавров считает, что в АСЕАН разрабатывается много насыщенных программ по разным вопросам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что АСЕАН является неэффективной структурой, в ее рамках разрабатываются конкретные проекты по широкому ряду вопросов.
"Я не могу согласиться с тем, что АСЕАН – неэффективная структура", – сказал Лавров журналистам. "Если вы посмотрите документы, которые принимает АСЕАН, это очень насыщенные программы конкретных проектов в самых разных областях", – добавил он.
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Лавров заявил, что на самих саммитах АСЕАН принимаются документы, которые включают в том числе вопросы борьбы с инфекционными заболевания, туризма, борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности мореплавания.
Глава МИД РФ отметил, что проекты АСЕАН могут быть не очень известными, потому что это "повседневная, практическая, неброская работа, которая, к сожалению, не привлекает внимание СМИ". "А эти СМИ сейчас подкидывают сюжеты типа угрозы со стороны России и Китая, а на Украине решается битва за свободу всего человечества, и многое продиктованное внутриполитическими событиями в той или иной стране", – заявил Лавров. Он подчеркнул, что АСЕАН критикуют те, кто хочет заменить эту структуру в качестве главной движущей силы архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе.
"Договоренности, которые достигаются через учет интересов друг друга, на основе взаимной выгоды, гораздо прочнее, чем нечто, навязанное впопыхах", – отметил глава МИД РФ.
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ПолитикаРоссияСергей ЛавровЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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