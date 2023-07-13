https://ria.ru/20230713/antonov-1883879292.html

Антонов осудил реакцию США на укрепление связей между Москвой и Минском

Антонов осудил реакцию США на укрепление связей между Москвой и Минском - РИА Новости, 13.07.2023

Антонов осудил реакцию США на укрепление связей между Москвой и Минском

Возмущение США развитием сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T05:27

2023-07-13T05:27

2023-07-13T05:27

россия

сша

белоруссия

анатолий антонов

владимир путин

мария захарова

нато

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возмущение США развитием сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и его союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики", - говорится в заявлении посла. Как отмечает посол, в коммюнике НАТО утверждается, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии якобы подрывает стабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе, но при этом в документе отмечается, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира. "Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства", - добавляет Антонов. Он подчеркивает, что предпринимаемые Москвой действия направлены на защиту в условиях развязанной против России "тотальной гибридной войны". "В отличие от НАТО речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство", - отмечает посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность.

https://ria.ru/20230622/vosstanovlenie-1879700083.html

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россия, сша, белоруссия, анатолий антонов, владимир путин, мария захарова, нато