Антонов осудил реакцию США на укрепление связей между Москвой и Минском
Антонов назвал лицемерным возмущение США из-за развития отношений между Москвой и Минском
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возмущение США развитием сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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"Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и его союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики", - говорится в заявлении посла.
"Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства", - добавляет Антонов.
Он подчеркивает, что предпринимаемые Москвой действия направлены на защиту в условиях развязанной против России "тотальной гибридной войны".
"В отличие от НАТО речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство", - отмечает посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе не могут не вызывать озабоченность.