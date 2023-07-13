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Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства - РИА Новости, 13.07.2023
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10:10 13.07.2023 (обновлено: 10:14 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html
Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства
Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства - РИА Новости, 13.07.2023
Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство РФ законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:10
2023-07-13T10:14
россия
андрей клишас
дмитрий григоренко
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство РФ законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы, и представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ. По словам Григоренко, Клишас отозвал свой законопроект "для доработки" еще 19 июня", - говорится в статье. Газета напоминает, что речь в законопроекте шла о праве продавать алкоголь в интернете с доставкой для компаний, имеющих лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на ее розничную продажу, при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Порядок создания и ведения такого реестра должно было определить Росалкогольрегулирование. Как уточняет собеседник газеты в профильной ассоциации, сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина. Ранее именно Минфин заявлял о необходимости регулирования онлайн-оборота алкоголя. Параллельно в Госдуме сейчас рассматривается законопроект Минфина об экспериментальном режиме онлайн-продаж российского вина через сайт "Почты России". Он был одобрен правительством и внесен в Госдуму весной текущего года, однако 13 июня его рассмотрение отложили на неопределенный срок. Один из источников газеты, знакомых с ходом обсуждения документа, пояснил, что рассмотрение перенесли, но сам документ не отозван.
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россия, андрей клишас, дмитрий григоренко, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф, экономика
Россия, Андрей Клишас, Дмитрий Григоренко, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Экономика
Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства

"Ведомости": сенатор Клишас отозвал проект о легализации онлайн-торговли алкоголем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива игристых вин
Цех розлива игристых вин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство РФ законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы, и представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«
"Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ. По словам Григоренко, Клишас отозвал свой законопроект "для доработки" еще 19 июня", - говорится в статье.
Газета напоминает, что речь в законопроекте шла о праве продавать алкоголь в интернете с доставкой для компаний, имеющих лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на ее розничную продажу, при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Порядок создания и ведения такого реестра должно было определить Росалкогольрегулирование.
Как уточняет собеседник газеты в профильной ассоциации, сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина. Ранее именно Минфин заявлял о необходимости регулирования онлайн-оборота алкоголя.
Параллельно в Госдуме сейчас рассматривается законопроект Минфина об экспериментальном режиме онлайн-продаж российского вина через сайт "Почты России". Он был одобрен правительством и внесен в Госдуму весной текущего года, однако 13 июня его рассмотрение отложили на неопределенный срок. Один из источников газеты, знакомых с ходом обсуждения документа, пояснил, что рассмотрение перенесли, но сам документ не отозван.
Ликер Jägermeister - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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12 июля, 14:57
 
РоссияАндрей КлишасДмитрий ГригоренкоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Совет Федерации РФГосдума РФЭкономика
 
 
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