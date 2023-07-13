https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html

Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства

Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства - РИА Новости, 13.07.2023

Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство РФ законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:10

2023-07-13T10:10

2023-07-13T10:14

россия

андрей клишас

дмитрий григоренко

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный в правительство РФ законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы, и представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Клишас отозвал направленный в правительство законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением инициативы, и подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ. По словам Григоренко, Клишас отозвал свой законопроект "для доработки" еще 19 июня", - говорится в статье. Газета напоминает, что речь в законопроекте шла о праве продавать алкоголь в интернете с доставкой для компаний, имеющих лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на ее розничную продажу, при условии включения сайта продавца в специальный реестр. Порядок создания и ведения такого реестра должно было определить Росалкогольрегулирование. Как уточняет собеседник газеты в профильной ассоциации, сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина. Ранее именно Минфин заявлял о необходимости регулирования онлайн-оборота алкоголя. Параллельно в Госдуме сейчас рассматривается законопроект Минфина об экспериментальном режиме онлайн-продаж российского вина через сайт "Почты России". Он был одобрен правительством и внесен в Госдуму весной текущего года, однако 13 июня его рассмотрение отложили на неопределенный срок. Один из источников газеты, знакомых с ходом обсуждения документа, пояснил, что рассмотрение перенесли, но сам документ не отозван.

https://ria.ru/20230712/jgermeister-1883745051.html

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Варвара Скокшина

россия, андрей клишас, дмитрий григоренко, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф, экономика