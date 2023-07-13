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Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 13.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:57 13.07.2023 (обновлено: 18:11 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/akter-1883986661.html
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 13.07.2023
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию
Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:57
2023-07-13T18:11
культура
общество
иван краско
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.По информации телеканала 360, артист мог попасть в больницу из-за инсульта или его последствий.&quot;Ивану Ивановичу стало плоховато на даче в Грузино — он перестал чувствовать ногу и речь стала нечеткой. Сын, который находился рядом, вызвал скорую. Спасибо, что областные медики пошли навстречу и доставили Ивана Ивановича в центр Алмазова&quot;, — заявил он.По словам Смородинова, Краско находится в реанимационном отделении.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года его госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
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общество, иван краско
Культура, Общество, Иван Краско
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию

Актер Иван Краско попал в реанимацию в Петербурге из-за возможного поражения мозга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИван Краско
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Иван Краско. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.
По информации телеканала 360, артист мог попасть в больницу из-за инсульта или его последствий.
«

"Ивану Ивановичу стало плоховато на даче в Грузино — он перестал чувствовать ногу и речь стала нечеткой. Сын, который находился рядом, вызвал скорую. Спасибо, что областные медики пошли навстречу и доставили Ивана Ивановича в центр Алмазова", — заявил он.

По словам Смородинова, Краско находится в реанимационном отделении.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года его госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
 
КультураОбществоИван Краско
 
 
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