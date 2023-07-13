https://ria.ru/20230713/akter-1883986661.html

Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию

Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 13.07.2023

Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:57

2023-07-13T14:57

2023-07-13T18:11

культура

общество

иван краско

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.По информации телеканала 360, артист мог попасть в больницу из-за инсульта или его последствий."Ивану Ивановичу стало плоховато на даче в Грузино — он перестал чувствовать ногу и речь стала нечеткой. Сын, который находился рядом, вызвал скорую. Спасибо, что областные медики пошли навстречу и доставили Ивана Ивановича в центр Алмазова", — заявил он.По словам Смородинова, Краско находится в реанимационном отделении.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года его госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иван краско