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Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 13.07.2023
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию
Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:57
2023-07-13T14:57
2023-07-13T18:11
культура
общество
иван краско
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.По информации телеканала 360, артист мог попасть в больницу из-за инсульта или его последствий."Ивану Ивановичу стало плоховато на даче в Грузино — он перестал чувствовать ногу и речь стала нечеткой. Сын, который находился рядом, вызвал скорую. Спасибо, что областные медики пошли навстречу и доставили Ивана Ивановича в центр Алмазова", — заявил он.По словам Смородинова, Краско находится в реанимационном отделении.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года его госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
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РИА Новости
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общество, иван краско
Культура, Общество, Иван Краско
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию
Актер Иван Краско попал в реанимацию в Петербурге из-за возможного поражения мозга
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию Национального медицинского исследовательского медцентра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.
По информации телеканала 360
, артист мог попасть в больницу из-за инсульта или его последствий.
«
"Ивану Ивановичу стало плоховато на даче в Грузино — он перестал чувствовать ногу и речь стала нечеткой. Сын, который находился рядом, вызвал скорую. Спасибо, что областные медики пошли навстречу и доставили Ивана Ивановича в центр Алмазова", — заявил он.
По словам Смородинова, Краско находится в реанимационном отделении.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года его госпитализировали, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.