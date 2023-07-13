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Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат - РИА Новости, 13.07.2023
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08:33 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/afrika-1883887716.html
Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат
Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат - РИА Новости, 13.07.2023
Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат
Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:33
2023-07-13T08:33
россия
африка
москва
олег озеров
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата "Форума партнерства Россия- Африка" Олег Озеров. "Никакой угрозы Россия никому не несет. Все наше содружество с африканскими странами не направлено против этих стран", – сказал Озеров. Он добавил, что Россия, развивая сотрудничество с Африкой, не требует отказываться от отношений с другими странами, как это делает Запад. "Мы его выстраиваем, исходя из принципов суверенного равенства и национальных интересов, желания обеих сторон развивать это сотрудничество по насущным проблемам, которые эти страны должны решать", – отметил Озеров.
https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html
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россия, африка, москва, олег озеров, в мире
Россия, Африка, Москва, Олег Озеров, В мире
Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат

Посол Озеров: Россия, сотрудничая с Африкой, не требует отказаться от других отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата "Форума партнерства Россия- Африка" Олег Озеров.
"Никакой угрозы Россия никому не несет. Все наше содружество с африканскими странами не направлено против этих стран", – сказал Озеров.
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Он добавил, что Россия, развивая сотрудничество с Африкой, не требует отказываться от отношений с другими странами, как это делает Запад.
"Мы его выстраиваем, исходя из принципов суверенного равенства и национальных интересов, желания обеих сторон развивать это сотрудничество по насущным проблемам, которые эти страны должны решать", – отметил Озеров.
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