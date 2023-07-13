https://ria.ru/20230713/afrika-1883887716.html

Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат

Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат - РИА Новости, 13.07.2023

Присутствие России в Африке не несет никому угрозы, заявил дипломат

Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:33

2023-07-13T08:33

2023-07-13T08:33

россия

африка

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российское присутствие в Африке не несет никому угрозы, отношения Москвы со странами континента не направлены против них, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель Секретариата "Форума партнерства Россия- Африка" Олег Озеров. "Никакой угрозы Россия никому не несет. Все наше содружество с африканскими странами не направлено против этих стран", – сказал Озеров. Он добавил, что Россия, развивая сотрудничество с Африкой, не требует отказываться от отношений с другими странами, как это делает Запад. "Мы его выстраиваем, исходя из принципов суверенного равенства и национальных интересов, желания обеих сторон развивать это сотрудничество по насущным проблемам, которые эти страны должны решать", – отметил Озеров.

https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html

https://ria.ru/20230712/afrika-1883754768.html

россия

африка

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, москва, олег озеров, в мире