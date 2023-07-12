https://ria.ru/20230712/znamenitosti-1883692165.html
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов - РИА Новости, 12.07.2023
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов
Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать". РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:02
2023-07-12T18:02
2023-07-12T18:02
культура
новости культуры
эдгард запашный
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/92/1562059227_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_865589c0b734bfe08c163854f7b08877.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать". Дрессировщик напомнил: еще года два назад он говорил, что ушедшие из России фирмы будут возвращаться. "Я сказал: единственное условие для их возвращения — обязать их открывать филиалы на новых территориях", — уточнил Запашный. Но зарубежные фирмы, предполагает дрессировщик, не пойдут на это. "Тоже самое надо делать в возвращением артистов, которые грубо поступили по отношению к нашим с вами гражданам, к стране. С концертом в Донбасс", — заявил Запашный.Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.
https://ria.ru/20230608/teatr-1877055797.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/92/1562059227_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_e6fc50a25f269b31e6367f2e1f1cc467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эдгард запашный, знаменитости
Культура, Новости культуры, Эдгард Запашный, Знаменитости
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов
Эдгард Запашный предложил возвращать уехавших артистов с условием концертов в Донбассе