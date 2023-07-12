https://ria.ru/20230712/znamenitosti-1883692165.html

Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов

Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов - РИА Новости, 12.07.2023

Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов

Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать". РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

культура

новости культуры

эдгард запашный

знаменитости

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать". Дрессировщик напомнил: еще года два назад он говорил, что ушедшие из России фирмы будут возвращаться. "Я сказал: единственное условие для их возвращения — обязать их открывать филиалы на новых территориях", — уточнил Запашный. Но зарубежные фирмы, предполагает дрессировщик, не пойдут на это. "Тоже самое надо делать в возвращением артистов, которые грубо поступили по отношению к нашим с вами гражданам, к стране. С концертом в Донбасс", — заявил Запашный.Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.

https://ria.ru/20230608/teatr-1877055797.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдгард запашный, знаменитости