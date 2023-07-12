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Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов - РИА Новости, 12.07.2023
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Культура
 
18:02 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/znamenitosti-1883692165.html
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов - РИА Новости, 12.07.2023
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов
Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать". РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:02
2023-07-12T18:02
культура
новости культуры
эдгард запашный
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать". Дрессировщик напомнил: еще года два назад он говорил, что ушедшие из России фирмы будут возвращаться. "Я сказал: единственное условие для их возвращения — обязать их открывать филиалы на новых территориях", — уточнил Запашный. Но зарубежные фирмы, предполагает дрессировщик, не пойдут на это. "Тоже самое надо делать в возвращением артистов, которые грубо поступили по отношению к нашим с вами гражданам, к стране. С концертом в Донбасс", — заявил Запашный.Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.
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новости культуры, эдгард запашный, знаменитости
Культура, Новости культуры, Эдгард Запашный, Знаменитости
Запашный предложил условие для возвращения уехавших артистов

Эдгард Запашный предложил возвращать уехавших артистов с условием концертов в Донбассе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эдгард Запашный высказался по поводу возможного возвращения сбежавших артистов. Мнением он поделился в интервью для YouTube-канала "Так сказать".
Дрессировщик напомнил: еще года два назад он говорил, что ушедшие из России фирмы будут возвращаться.
«
"Я сказал: единственное условие для их возвращения — обязать их открывать филиалы на новых территориях", — уточнил Запашный.
Но зарубежные фирмы, предполагает дрессировщик, не пойдут на это.
«
"Тоже самое надо делать в возвращением артистов, которые грубо поступили по отношению к нашим с вами гражданам, к стране. С концертом в Донбасс", — заявил Запашный.
Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.
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