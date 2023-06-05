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Бабкина назвала трусостью нежелание артистов ездить в Донбасс - РИА Новости, 05.06.2023
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Культура
 
12:16 05.06.2023
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Бабкина назвала трусостью нежелание артистов ездить в Донбасс
Бабкина назвала трусостью нежелание артистов ездить в Донбасс - РИА Новости, 05.06.2023
Бабкина назвала трусостью нежелание артистов ездить в Донбасс
Надежда Бабкина высказалась об осудивших СВО артистах. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:16
2023-06-05T12:16
культура
новости культуры
мариуполь
сталинград
надежда бабкина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Надежда Бабкина высказалась об осудивших СВО артистах. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". "Трусят. А потом боятся извиниться", — сказала певица в ответ на вопрос, почему на Донбасс не ездят артисты, не поддержавшие в 2014 году воссоединение с Крымом и выступившие против СВО.По ее мнению, легче раскритиковать, нежели "поехать, посмотреть, поучаствовать и принять четкую позицию и понимание, что реально". Ранее Михаил Мамаев рассказал о поездках в зону спецоперации.
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новости культуры, мариуполь, сталинград, надежда бабкина
Культура, Новости культуры, Мариуполь, Сталинград, Надежда Бабкина
Бабкина назвала трусостью нежелание артистов ездить в Донбасс

Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Надежда Бабкина высказалась об осудивших СВО артистах. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
«
"Трусят. А потом боятся извиниться", — сказала певица в ответ на вопрос, почему на Донбасс не ездят артисты, не поддержавшие в 2014 году воссоединение с Крымом и выступившие против СВО.
По ее мнению, легче раскритиковать, нежели "поехать, посмотреть, поучаствовать и принять четкую позицию и понимание, что реально".
Ранее Михаил Мамаев рассказал о поездках в зону спецоперации.
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