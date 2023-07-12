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В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары - РИА Новости, 12.07.2023
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03:13 12.07.2023 (обновлено: 08:52 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zhara-1883647843.html
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары - РИА Новости, 12.07.2023
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары
Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T03:13
2023-07-12T08:52
происшествия
астраханская область
внии гочс
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.По данным института, речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.&quot;В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также с деформацией железнодорожного полотна&quot;, — предупредили во ВНИИ ГОЧС.Как уточняется, в этих местах сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на три — восемь градусов выше средних климатических значений.
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происшествия, астраханская область, внии гочс
Происшествия, Астраханская область, ВНИИ ГОЧС
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары

ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПоезд едет по железнодорожному мосту
Поезд едет по железнодорожному мосту - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Поезд едет по железнодорожному мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.
По данным института, речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.
«

"В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также с деформацией железнодорожного полотна", — предупредили во ВНИИ ГОЧС.

Как уточняется, в этих местах сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на три — восемь градусов выше средних климатических значений.
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