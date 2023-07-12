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В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары - РИА Новости, 12.07.2023
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары
Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T03:13
2023-07-12T03:13
2023-07-12T08:52
происшествия
астраханская область
внии гочс
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.По данным института, речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях."В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также с деформацией железнодорожного полотна", — предупредили во ВНИИ ГОЧС.Как уточняется, в этих местах сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на три — восемь градусов выше средних климатических значений.
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астраханская область
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происшествия, астраханская область, внии гочс
Происшествия, Астраханская область, ВНИИ ГОЧС
В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары
ВНИИ ГОЧС: аномальная жара может согнуть рельсы в четырех федеральных округах