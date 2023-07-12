https://ria.ru/20230712/zhara-1883647843.html

В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары

В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары - РИА Новости, 12.07.2023

В четырех федеральных округах могут согнуться рельсы из-за аномальной жары

Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T03:13

2023-07-12T03:13

2023-07-12T08:52

происшествия

астраханская область

внии гочс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745428379_106:456:2936:2048_1920x0_80_0_0_221c642b99dfda759d2de6194dece67f.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Деформация железнодорожного полотна из-за аномальной жары может стать на этой неделе причиной происшествий в регионах четырех федеральных округов, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.По данным института, речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях."В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также с деформацией железнодорожного полотна", — предупредили во ВНИИ ГОЧС.Как уточняется, в этих местах сохраняется жаркая сухая погода с температурой воздуха на три — восемь градусов выше средних климатических значений.

https://ria.ru/20230707/shtorm-1882704157.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астраханская область, внии гочс