Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883844355.html
Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО
Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО
Владимир Зеленский заявил, что просил Израиль предоставить Украине системы ПВО еще в начале конфликта, но результата нет. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:01
2023-07-12T20:01
специальная военная операция на украине
израиль
украина
россия
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883672347_0:267:3072:1994_1920x0_80_0_0_fd57b5a8f74fc71191358830a2b6845e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что просил Израиль предоставить Украине системы ПВО еще в начале конфликта, но результата нет. "Касаемо "Железного купала" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны... Месяцы прошли, результата нет. Украина очень заинтересована, чтобы между нашими странами сохранялись тесные взаимоотношения, к сожалению, пока результата нет", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, ее транслировал всеукраинский телемарафон. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
израиль
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883672347_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca0a2057422928802dbb301b6cf1253c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, украина, россия, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Израиль, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, НАТО
Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО

Зеленский заявил, что просил Израиль предоставить Украине системы ПВО, но результата нет

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что просил Израиль предоставить Украине системы ПВО еще в начале конфликта, но результата нет.
"Касаемо "Железного купала" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны... Месяцы прошли, результата нет. Украина очень заинтересована, чтобы между нашими странами сохранялись тесные взаимоотношения, к сожалению, пока результата нет", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, ее транслировал всеукраинский телемарафон.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Гарантии безопасности для УкраиныГарантии безопасности для Украины
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеИзраильУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала