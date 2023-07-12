https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883844355.html

Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО

Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский пожаловался на Израиль из-за отказа передать системы ПВО

Владимир Зеленский заявил, что просил Израиль предоставить Украине системы ПВО еще в начале конфликта, но результата нет. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:01

2023-07-12T20:01

2023-07-12T20:01

специальная военная операция на украине

израиль

украина

россия

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

владимир путин

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что просил Израиль предоставить Украине системы ПВО еще в начале конфликта, но результата нет. "Касаемо "Железного купала" и систем ПВО, которые мы хотели получить от партнеров, от Израиля. Просили в начале войны... Месяцы прошли, результата нет. Украина очень заинтересована, чтобы между нашими странами сохранялись тесные взаимоотношения, к сожалению, пока результата нет", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, ее транслировал всеукраинский телемарафон. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

израиль

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израиль, украина, россия, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, владимир путин, нато