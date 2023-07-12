https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html

Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт

Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт - РИА Новости, 12.07.2023

Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт

Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:16

2023-07-12T17:16

2023-07-12T17:24

цены на нефть

сша

нато

мгимо

владимир зеленский

украина

вашингтон (штат)

кирилл коктыш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853165213_136:0:2790:1493_1920x0_80_0_0_efd7a0ab82dc1ecd68b1648b630e4b6d.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и украинским лидером нет, заявил РИА Новости профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе были разгневаны критикой Зеленского заявления альянса по членству Украины в НАТО, написала ранее газета Washington Post. "Не думаю, что между Зеленским и США есть доверие. США думают, что управляют всем миром, и президент Украины не сможет повлиять на них. В этом плане Зеленский "показывает зубки", показывает, что он может нарушать правила игры и подставлять своих коллег по НАТО. Другой вопрос, что это все ни на что не повлияет", - сказал он. По словам эксперта, вопросы вокруг военной политики США и их сферы интересов на Украине не зависят в данном случае от личности самого украинского президента. При этом, положение Зеленского оставляет желать лучшего, учитывая тот факт, что ситуация вокруг провала украинского контрнаступления "ухудшила общий настрой и самооценку НАТО", добавил он. "НАТО - это не просто военный блок, а военно-коммерческая организация, которая продает гарантии безопасности. Провал контрнаступления Украины поставил вопрос: насколько весомы эти гарантии, за которые страны альянса платят немалые деньги?" - отметил Коктыш.

https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883793721.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, нато, мгимо, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), кирилл коктыш