https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт - РИА Новости, 12.07.2023
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт
Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:16
2023-07-12T17:16
2023-07-12T17:24
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и украинским лидером нет, заявил РИА Новости профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе были разгневаны критикой Зеленского заявления альянса по членству Украины в НАТО, написала ранее газета Washington Post. "Не думаю, что между Зеленским и США есть доверие. США думают, что управляют всем миром, и президент Украины не сможет повлиять на них. В этом плане Зеленский "показывает зубки", показывает, что он может нарушать правила игры и подставлять своих коллег по НАТО. Другой вопрос, что это все ни на что не повлияет", - сказал он. По словам эксперта, вопросы вокруг военной политики США и их сферы интересов на Украине не зависят в данном случае от личности самого украинского президента. При этом, положение Зеленского оставляет желать лучшего, учитывая тот факт, что ситуация вокруг провала украинского контрнаступления "ухудшила общий настрой и самооценку НАТО", добавил он. "НАТО - это не просто военный блок, а военно-коммерческая организация, которая продает гарантии безопасности. Провал контрнаступления Украины поставил вопрос: насколько весомы эти гарантии, за которые страны альянса платят немалые деньги?" - отметил Коктыш.
https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html
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цены на нефть, сша, нато, мгимо, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), кирилл коктыш
Цены на нефть, США, НАТО, МГИМО, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат), Кирилл Коктыш
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт
Эксперт Коктыш: между США и Зеленским доверия нет, критика НАТО не изменит позицию альянса