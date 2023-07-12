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Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт - РИА Новости, 12.07.2023
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17:16 12.07.2023 (обновлено: 17:24 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт - РИА Новости, 12.07.2023
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт
Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:16
2023-07-12T17:24
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и украинским лидером нет, заявил РИА Новости профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе были разгневаны критикой Зеленского заявления альянса по членству Украины в НАТО, написала ранее газета Washington Post. "Не думаю, что между Зеленским и США есть доверие. США думают, что управляют всем миром, и президент Украины не сможет повлиять на них. В этом плане Зеленский "показывает зубки", показывает, что он может нарушать правила игры и подставлять своих коллег по НАТО. Другой вопрос, что это все ни на что не повлияет", - сказал он. По словам эксперта, вопросы вокруг военной политики США и их сферы интересов на Украине не зависят в данном случае от личности самого украинского президента. При этом, положение Зеленского оставляет желать лучшего, учитывая тот факт, что ситуация вокруг провала украинского контрнаступления "ухудшила общий настрой и самооценку НАТО", добавил он. "НАТО - это не просто военный блок, а военно-коммерческая организация, которая продает гарантии безопасности. Провал контрнаступления Украины поставил вопрос: насколько весомы эти гарантии, за которые страны альянса платят немалые деньги?" - отметил Коктыш.
https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html
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цены на нефть, сша, нато, мгимо, владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), кирилл коктыш
Цены на нефть, США, НАТО, МГИМО, Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат), Кирилл Коктыш
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт

Эксперт Коктыш: между США и Зеленским доверия нет, критика НАТО не изменит позицию альянса

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Критика со стороны Владимира Зеленского в адрес политики НАТО не сможет повлиять на решения контролируемого Вашингтоном военного блока, доверия между США и украинским лидером нет, заявил РИА Новости профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.
Члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе были разгневаны критикой Зеленского заявления альянса по членству Украины в НАТО, написала ранее газета Washington Post.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах
Вчера, 17:01
«
"Не думаю, что между Зеленским и США есть доверие. США думают, что управляют всем миром, и президент Украины не сможет повлиять на них. В этом плане Зеленский "показывает зубки", показывает, что он может нарушать правила игры и подставлять своих коллег по НАТО. Другой вопрос, что это все ни на что не повлияет", - сказал он.
По словам эксперта, вопросы вокруг военной политики США и их сферы интересов на Украине не зависят в данном случае от личности самого украинского президента. При этом, положение Зеленского оставляет желать лучшего, учитывая тот факт, что ситуация вокруг провала украинского контрнаступления "ухудшила общий настрой и самооценку НАТО", добавил он.
«
"НАТО - это не просто военный блок, а военно-коммерческая организация, которая продает гарантии безопасности. Провал контрнаступления Украины поставил вопрос: насколько весомы эти гарантии, за которые страны альянса платят немалые деньги?" - отметил Коктыш.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский потребовал конкретики по условиям вступления Украины в НАТО
Вчера, 16:45
 
Цены на нефтьСШАНАТОМГИМОВладимир ЗеленскийУкраинаВашингтон (штат)Кирилл Коктыш
 
 
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