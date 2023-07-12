Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883682304.html
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину - РИА Новости, 12.07.2023
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину
Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:59
2023-07-12T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883672347_0:267:3072:1994_1920x0_80_0_0_fd57b5a8f74fc71191358830a2b6845e.jpg
МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России, пишет Newsweek.“Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — Прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь”, – сказал эксперт.По мнению Маккафри, страны-члены альянса не хотят участвовать в конфликте между Россией и Украиной напрямую, так как это приведет к еще большей эскалации. Он также считает, что, хотя Украина не является членом НАТО, она получает достаточную военную помощь от союзников.“Ни один член НАТО абсолютно точно не хочет воевать с Россией. Зеленский и Украина получают миллиарды долларов экономической, гуманитарной и военной помощи не только от НАТО, но и от других партнеров”, – добавил Маккафри.Ранее президент Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции и сроков по вступлению Украины в альянс. Тем не менее среди членов организации по-прежнему нет единого мнения о принятии Украины в ряды организации.
https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html
https://ria.ru/20230711/nato-1883622111.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883672347_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca0a2057422928802dbb301b6cf1253c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину

Американский генерал Маккафри: Зеленский реакцией на решения НАТО сыграл на руку России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России, пишет Newsweek.
“Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — Прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь”, – сказал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В США увидели в заявлении НАТО мрачный сигнал Зеленскому
11 июля, 23:37
По мнению Маккафри, страны-члены альянса не хотят участвовать в конфликте между Россией и Украиной напрямую, так как это приведет к еще большей эскалации. Он также считает, что, хотя Украина не является членом НАТО, она получает достаточную военную помощь от союзников.
“Ни один член НАТО абсолютно точно не хочет воевать с Россией. Зеленский и Украина получают миллиарды долларов экономической, гуманитарной и военной помощи не только от НАТО, но и от других партнеров”, – добавил Маккафри.
Ранее президент Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции и сроков по вступлению Украины в альянс. Тем не менее среди членов организации по-прежнему нет единого мнения о принятии Украины в ряды организации.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Госдепе рассказали, почему Украина пока не может вступить в НАТО
11 июля, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала