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Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину - РИА Новости, 12.07.2023
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину
Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:59
2023-07-12T10:59
2023-07-12T10:59
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России, пишет Newsweek.“Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — Прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь”, – сказал эксперт.По мнению Маккафри, страны-члены альянса не хотят участвовать в конфликте между Россией и Украиной напрямую, так как это приведет к еще большей эскалации. Он также считает, что, хотя Украина не является членом НАТО, она получает достаточную военную помощь от союзников.“Ни один член НАТО абсолютно точно не хочет воевать с Россией. Зеленский и Украина получают миллиарды долларов экономической, гуманитарной и военной помощи не только от НАТО, но и от других партнеров”, – добавил Маккафри.Ранее президент Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции и сроков по вступлению Украины в альянс. Тем не менее среди членов организации по-прежнему нет единого мнения о принятии Украины в ряды организации.
https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину
Американский генерал Маккафри: Зеленский реакцией на решения НАТО сыграл на руку России
МОСКВА, 12 июля – РИА Новости.
Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России, пишет Newsweek
.
“Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — Прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь”, – сказал эксперт.
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По мнению Маккафри, страны-члены альянса не хотят участвовать в конфликте между Россией и Украиной напрямую, так как это приведет к еще большей эскалации. Он также считает, что, хотя Украина не является членом НАТО, она получает достаточную военную помощь от союзников.
“Ни один член НАТО абсолютно точно не хочет воевать с Россией. Зеленский и Украина получают миллиарды долларов экономической, гуманитарной и военной помощи не только от НАТО, но и от других партнеров”, – добавил Маккафри.
Ранее президент Зеленский раскритиковал НАТО
за отсутствие четкой позиции и сроков по вступлению Украины в альянс. Тем не менее среди членов организации по-прежнему нет единого мнения о принятии Украины в ряды организации.
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