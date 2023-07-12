https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883682304.html

Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину

Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину - РИА Новости, 12.07.2023

Американский генерал раскрыл, как Зеленский сыграл на руку Путину

Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:59

2023-07-12T10:59

2023-07-12T10:59

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МОСКВА, 12 июля – РИА Новости. Американский отставной генерал Барри Маккафри заявил, что реакция президента Владимира Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России, пишет Newsweek.“Мне кажется, настаивать на этом решении (вступление Украины в НАТО, — Прим. ред.), просто безрассудно. Это играет на руку Путину. Он (Зеленский) выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь”, – сказал эксперт.По мнению Маккафри, страны-члены альянса не хотят участвовать в конфликте между Россией и Украиной напрямую, так как это приведет к еще большей эскалации. Он также считает, что, хотя Украина не является членом НАТО, она получает достаточную военную помощь от союзников.“Ни один член НАТО абсолютно точно не хочет воевать с Россией. Зеленский и Украина получают миллиарды долларов экономической, гуманитарной и военной помощи не только от НАТО, но и от других партнеров”, – добавил Маккафри.Ранее президент Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции и сроков по вступлению Украины в альянс. Тем не менее среди членов организации по-прежнему нет единого мнения о принятии Украины в ряды организации.

https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883622111.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато